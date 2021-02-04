Мексиканский «Тигрес» сыграет против корейского «Ульсан Хёндэ» в рамках второго раунда плей-офф клубного чемпионата мира. Матч пройдет 4 февраля в Эр-Райяне (Катар), начало — в 17:00 мск. «Тигрес» — «Ульсан Хёндэ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тигрес»

Семикратный чемпион Мексики впервые сыграет в клубном чемпионате мира. И эту возможность «Тигрес» получил благодаря победе в Лиге чемпионов КОНКАКАФ.

В решающем матче главного клубного турнира для стран Северной и Центральной Америки и Каррибского бассейна «Тигрес» обыграл «Лос-Анджелес». В этой эпичной игре мексиканцы первыми пропустили, но в итоге совершили камбэк, а победный гол забил бывший нападающий сборной Франции Андре-Пьер Жиньяк.

Кроме того, в плей-офф турнира «Тигрес» без особого труда выиграл у «Нью-Йорк Сити» и «Олимпии» из Гондураса.

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В новом чемпионате Мексики, который стартовал в начале января, «Тигрес» в первых четырех турах набрал семь очков.

«Ульсан Хёнде»

Тем временем для «Ульсана» это будет второе участие в клубном чемпионате мира.

Впервые корейцы сыграли на этом турнире в 2012 году. И тогда соперником «Ульсана» тоже стал клуб из Мексики — «Монтеррей», который обыграл лучшую на тот момент команду Азии со счетом 3:1.

«Ульсан» в финале азиатской Лиги чемпионов выиграл у иранского «Персеполиса». Корейцам, как и «Тигресу», тоже пришлось отыгрываться в решающем матче, но сделали они это на удивление легко. Оба гола забил главный бомбардир «Ульсана» бразилец Жуниор Нехао.

С самыми большими проблемами в плей-офф «Ульсан» столкнулся в полуфинальном матче с «Виссел Кобе», за который, к слову, тогда не смог сыграть получивший травму Андрес Иньеста.

Японский клуб мог легко завершать матч в основное время, но «Ульсану» удалось отыграться, а потом и забить победный гол за минуту до завершения овертайма. И тогда героем тоже стал Нехао.

Прогноз и ставка

На «Тигрес» в этом матче можно поставить за 1.56, ничью в основное время букмекеры предлагают за 4.10, а победу «Ульсана» — за 6.05.

Скорее всего, история повторится, «Ульсан» снова проиграет мексиканцам, которые выйдут в полуфинал, где их уже ждет бразильский «Палмейрас».

Ставка — победа «Тигрес» и тотал матча больше 2,5 за 2.43. Возможно, лучший клуб Азии забьет гол престижа. Но нельзя исключать и победу «Тигрес» с крупным счетом.

Также можно рассмотреть ставку на тотал второго тайма больше 1,5 за 2.09.