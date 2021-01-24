«Шальке» сыграет на своем поле с «Баварией» в рамках 18-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 24 января, начало — в 17:30 мск. «Шальке» — «Бавария»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шальке»

В минувшем туре Бундеслиги «Шальке» вновь проиграл. Вдвойне обидно, что команда дома уступила столь же слабому «Кельну» (1:2).

В общем, теперь гельзенкирхенцев от вылета спасет либо откровенное чудо, либо очень удачное стечение обстоятельств. Все-таки 7 набранных очков — очень мало.

Забила команда только 14 мячей в 17 поединках. А вот оборона — настоящее разочарование: пропущено 44 мяча.

Все прогнозы на Бундеслигу

У «Шальке» все матчи с «Баварией» получаются веселыми. Например, в стартовом туре нынешнего чемпионата мюнхенцы победили с неприличным счетом 8:0.

«Бавария»

У мюнхенского гранда дела складываются неплохо. Команда привычно лидирует в Бундеслиге, набрав 39 очков и опережая ближайшего преследователя на 4 пункта.

Ну, а Роберт Левандовски продолжает демонстрировать чудеса результативности. Поляк отличился уже 22 раза.

«Бавария» в последние годы крайне успешно играет с «Шальке». Подумать только, последние 9 (!) матчей остались за сильнейшим клубом Германии.

В общем, и в этом матче все должно пойти именно по такому сценарию. В виде уверенного успеха гостей.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Баварию» за 1.19, на ничью за 8.40, а на «Шальке» — за 14.00

Хозяева проводят крайне неудачный сезон, и явно не в силах тягаться с чемпионом.

«Бавария» мчится к очередному чемпионскому титулу, и в этом матче наверняка возьмет свое.

Мюнхенцы смотрятся на две головы сильнее оппонента, и явно выиграют с разницей большей, чем в один мяч. Наши прогноз и ставка — Фора «Баварии» -1.75 с коэффициентом 1.57