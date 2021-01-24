«Шальке»
В минувшем туре Бундеслиги «Шальке» вновь проиграл. Вдвойне обидно, что команда дома уступила столь же слабому «Кельну» (1:2).
В общем, теперь гельзенкирхенцев от вылета спасет либо откровенное чудо, либо очень удачное стечение обстоятельств. Все-таки 7 набранных очков — очень мало.
Забила команда только 14 мячей в 17 поединках. А вот оборона — настоящее разочарование: пропущено 44 мяча.
У «Шальке» все матчи с «Баварией» получаются веселыми. Например, в стартовом туре нынешнего чемпионата мюнхенцы победили с неприличным счетом 8:0.
«Бавария»
У мюнхенского гранда дела складываются неплохо. Команда привычно лидирует в Бундеслиге, набрав 39 очков и опережая ближайшего преследователя на 4 пункта.
Ну, а Роберт Левандовски продолжает демонстрировать чудеса результативности. Поляк отличился уже 22 раза.
«Бавария» в последние годы крайне успешно играет с «Шальке». Подумать только, последние 9 (!) матчей остались за сильнейшим клубом Германии.
В общем, и в этом матче все должно пойти именно по такому сценарию. В виде уверенного успеха гостей.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Баварию» за 1.19, на ничью за 8.40, а на «Шальке» — за 14.00
Хозяева проводят крайне неудачный сезон, и явно не в силах тягаться с чемпионом.
«Бавария» мчится к очередному чемпионскому титулу, и в этом матче наверняка возьмет свое.
Мюнхенцы смотрятся на две головы сильнее оппонента, и явно выиграют с разницей большей, чем в один мяч. Наши прогноз и ставка — Фора «Баварии» -1.75 с коэффициентом 1.57