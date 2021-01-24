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    «Бавария» вновь разобьет «Шальке»

    «Шальке» — «Бавария». Прогноз и ставка (к. 1.57) на футбол, Бундеслига, 24 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Шальке» — «Бавария»
    Роберт Левандовски
    «Шальке» сыграет на своем поле с «Баварией» в рамках 18-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 24 января, начало — в 17:30 мск. «Шальке» — «Бавария»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 24 Января 2021 года
    Шальке 04
  • Гельзенкирхен
    •  Шальке 04 17:30 Бавария Бавария
  • Мюнхен
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 11.20
  • X
  • 7.70
  • 2
  • 1.20
  • Ставка!
    •

    «Шальке»

    В минувшем туре Бундеслиги «Шальке» вновь проиграл. Вдвойне обидно, что команда дома уступила столь же слабому «Кельну» (1:2).

    В общем, теперь гельзенкирхенцев от вылета спасет либо откровенное чудо, либо очень удачное стечение обстоятельств. Все-таки 7 набранных очков — очень мало.

    Забила команда только 14 мячей в 17 поединках. А вот оборона — настоящее разочарование: пропущено 44 мяча.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    У «Шальке» все матчи с «Баварией» получаются веселыми. Например, в стартовом туре нынешнего чемпионата мюнхенцы победили с неприличным счетом 8:0.

    «Бавария»

    У мюнхенского гранда дела складываются неплохо. Команда привычно лидирует в Бундеслиге, набрав 39 очков и опережая ближайшего преследователя на 4 пункта.

    Ну, а Роберт Левандовски продолжает демонстрировать чудеса результативности. Поляк отличился уже 22 раза.

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    • «Бавария» в последние годы крайне успешно играет с «Шальке». Подумать только, последние 9 (!) матчей остались за сильнейшим клубом Германии.

    В общем, и в этом матче все должно пойти именно по такому сценарию. В виде уверенного успеха гостей.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Баварию» за 1.19, на ничью за 8.40, а на «Шальке» — за 14.00

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    Хозяева проводят крайне неудачный сезон, и явно не в силах тягаться с чемпионом.

    «Бавария» мчится к очередному чемпионскому титулу, и в этом матче наверняка возьмет свое.

    Мюнхенцы смотрятся на две головы сильнее оппонента, и явно выиграют с разницей большей, чем в один мяч. Наши прогноз и ставка — Фора «Баварии» -1.75 с коэффициентом 1.57

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