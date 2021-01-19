«Боруссия» Менхенгладбах — «Вердер». Прогноз и ставка (к. 2.10) на футбол 19 января 2021 года

«Боруссия» М
«Боруссия» М имеет на своем счету 25 зачетных пунктов, с которыми расположилась на восьмой строке в турнирной таблице Бундеслиги. От топ-4 коллектив отделяет всего на четыре пункта.
До прошлого тура «Жеребята» вышли победителями из трех проведенных встреч с учетом всех турниров. Началась эта серия еще в конце прошлого года викторией над третьелиговым «Эльфсбергом» (5:0) в Кубке страны.
После этого гладбахцы выиграли две игры в рамках чемпионата Германии. Первый поединок 2021 года принес выездной выигрыш над «Арминией» (1:0), а затем они обыграли «Баварию» в родных стенах со счетом 3:2, где они уступали по ходу матча 0:2.
Но победная серия прекратилась в предыдущем поединке чемпионата Германии против «Штутгарта» (2:2) на своем поле.
«Вердер»
В позапрошлом туре Бундеслиги «Вердер» разжился одним баллом в Леверкузене. Ничью с «Байером» (1:1) вполне можно аттестовать, как отличный результат.
Вообще, бременцы пока занимают скромное 12 место. Правда, отрыв от опасной зоны плей-офф за место в элите составляет шесть пунктов.
Главная проблема команды — слабая атака. В 16 матчах «Вердер» смог забить лишь 19 голов, пропустив в свои ворота на пять мячей больше.
До прошлого тура «Вердер»не побеждал в Бундеслиге почти месяц. Но в прошлый уикенд коллектив переиграл на своем поле «Аугсбург» (2:0).
Прогноз и ставка
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,57.
Успех гостей оценивается в 5,80, тогда как ничья — 4,20.
Наши прогноз и ставка — «Боруссия» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,10.