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    Поднимется ли «Гладбах» с восьмого места?

    «Боруссия» Менхенгладбах — «Вердер». Прогноз и ставка (к. 2.10) на футбол 19 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Боруссия» Менхенгладбах — «Вердер»
    «Гладбах» не проигрывает четыре матча
    «Боруссия» Менхенгладбах встретится на своем поле с «Вердером» в рамках 17-го тура чемпионата Германии. Матч состоится 19 января, начало — в 20:30 мск. «Боруссия» Менхенгладбах — «Вердер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 19 Января 2021 года
    Боруссия М
  • Мёнхенгладбах
    •  Боруссия М 20:30 Вердер Вердер
  • Бремен
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.57
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 5.60
  • Ставка!
    •

    «Боруссия» М

    «Боруссия» М имеет на своем счету 25 зачетных пунктов, с которыми расположилась на восьмой строке в турнирной таблице Бундеслиги. От топ-4 коллектив отделяет всего на четыре пункта.

    До прошлого тура «Жеребята» вышли победителями из трех проведенных встреч с учетом всех турниров. Началась эта серия еще в конце прошлого года викторией над третьелиговым «Эльфсбергом» (5:0) в Кубке страны.

    После этого гладбахцы выиграли две игры в рамках чемпионата Германии. Первый поединок 2021 года принес выездной выигрыш над «Арминией» (1:0), а затем они обыграли «Баварию» в родных стенах со счетом 3:2, где они уступали по ходу матча 0:2.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Но победная серия прекратилась в предыдущем поединке чемпионата Германии против «Штутгарта» (2:2) на своем поле.

    «Вердер»

    В позапрошлом туре Бундеслиги «Вердер» разжился одним баллом в Леверкузене. Ничью с «Байером» (1:1) вполне можно аттестовать, как отличный результат.

    Вообще, бременцы пока занимают скромное 12 место. Правда, отрыв от опасной зоны плей-офф за место в элите составляет шесть пунктов.

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    • Главная проблема команды — слабая атака. В 16 матчах «Вердер» смог забить лишь 19 голов, пропустив в свои ворота на пять мячей больше.

    До прошлого тура «Вердер»не побеждал в Бундеслиге почти месяц. Но в прошлый уикенд коллектив переиграл на своем поле «Аугсбург» (2:0).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,57.

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    Успех гостей оценивается в 5,80, тогда как ничья — 4,20.

    Наши прогноз и ставка — «Боруссия» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,10.

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