«Боруссия» Менхенгладбах — «Вердер». Прогноз и ставка (к. 2.10) на футбол 19 января 2021 года

«Боруссия» Менхенгладбах встретится на своем поле с «Вердером» в рамках 17-го тура чемпионата Германии. Матч состоится 19 января, начало — в 20:30 мск. «Боруссия» Менхенгладбах — «Вердер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Боруссия» М

«Боруссия» М имеет на своем счету 25 зачетных пунктов, с которыми расположилась на восьмой строке в турнирной таблице Бундеслиги. От топ-4 коллектив отделяет всего на четыре пункта.

До прошлого тура «Жеребята» вышли победителями из трех проведенных встреч с учетом всех турниров. Началась эта серия еще в конце прошлого года викторией над третьелиговым «Эльфсбергом» (5:0) в Кубке страны.

После этого гладбахцы выиграли две игры в рамках чемпионата Германии. Первый поединок 2021 года принес выездной выигрыш над «Арминией» (1:0), а затем они обыграли «Баварию» в родных стенах со счетом 3:2, где они уступали по ходу матча 0:2.

Все прогнозы на Бундеслигу

Но победная серия прекратилась в предыдущем поединке чемпионата Германии против «Штутгарта» (2:2) на своем поле.

«Вердер»

В позапрошлом туре Бундеслиги «Вердер» разжился одним баллом в Леверкузене. Ничью с «Байером» (1:1) вполне можно аттестовать, как отличный результат.

Вообще, бременцы пока занимают скромное 12 место. Правда, отрыв от опасной зоны плей-офф за место в элите составляет шесть пунктов.

Главная проблема команды — слабая атака. В 16 матчах «Вердер» смог забить лишь 19 голов, пропустив в свои ворота на пять мячей больше.

До прошлого тура «Вердер»не побеждал в Бундеслиге почти месяц. Но в прошлый уикенд коллектив переиграл на своем поле «Аугсбург» (2:0).

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,57.

Успех гостей оценивается в 5,80, тогда как ничья — 4,20.

Наши прогноз и ставка — «Боруссия» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,10.