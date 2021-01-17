«Айнтрахт» Ф — «Шальке». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.64 на матч Бундеслиги 17 января 2021 года

«Айнтрахт» Ф сыграет на своем поле с «Шальке» в рамках 16-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 17 января, начало — в 20:00 мск. «Айнтрахт» Ф — «Шальке»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Айнтрахт» Ф

В минувшем туре Бундеслиги «Айнтрахт» Ф на выезде добыл три очка. Жертвой стал аутсайдер «Майнц» (0:2).

После этого франкфуртцы вылетели из Кубка Германии. «Байер» был и сильнее, и удачливее (4:1).

При всем при этом, «Айнтрахт» Ф продолжает оставаться середняком Бундеслиги. 9 место с 23 набранными очками — откровенно скромный показатель, но за еврокубки команда наверняка поборется.

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«Айнтрахт» с гельзенкирхенцами играет вполне удачно. Из 5 последних свиданий в активе у команды три победы при трех поражениях.

«Шальке»

«Шальке» в нынешнем сезоне рискует оказаться в компании вылетающих. И перемены на тренерском мостике в этом плане могут помочь.

Пока помогают: в минувшем туре «Шальке» дома переиграл «Хоффенхайм». В воротах соперника гельзенкирхенцы отметились четырьмя голами, три из которых на счету молодого американского форварда Мэттью Хоппе.

Тот выигрыш для «Шальке» вполне может стать отправной точку к подъему из опасной зоны. Сейчас в активе у команды только 7 очков, и до спасительной 15 позиции — 6 очков.

Только вот Кристиану Гроссу нужно срочно что-то делать с атакой. Он и делает. Однако очки необходимо набирать исправно.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Айнтрахт» Ф за 1.55, на ничью за 4.33, а на «Шальке» — за 6.44

Хозяева настроены исключительно на победу, но даже с учетом возвращения в команду Луки Йовича, вряд ли эта победа будет уверенной.

«Шальке» будет стремиться разжиться очками, тем более, приход Гросса несколько оживил коллектив.

Гости будут стремиться взять хотя бы один балл или, по крайней мере, дать бой оппоненту. Наши прогноз и ставка — Фора «Шальке» +1.5 с коэффициентом 1.64