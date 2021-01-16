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    На «Мерседес-Бенц Арене» будет много голов?

    «Штутгарт» — «Боруссия» М. Прогноз и ставка (к. 1.82) на матч чемпионата Германии 16 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Штутгарт» — «Боруссия» М
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    16 января «Штургарт» на «Мерседес-Бенц Арене» сыграет с гладбахской «Боруссией» в 16-м туре немецкой Бундеслиги. Поединок начнется в 20:30 по мск. «Штутгарт» — «Боруссия» М: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 16 Января 2021 года
    Штутгарт
  • Штутгарт
    •  Штутгарт 20:30 Боруссия М Боруссия М
  • Мёнхенгладбах
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.95
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 2.25
  • Ставка!
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    «Штутгарт»

    После трети турнирной дистанции Бундеслиги «Штутгарт» с 21 набранным баллом идет на десятом месте в турнирной таблице. От еврокубковой зоны коллектив отстает на четыре балла.

    В своей последней проведенной встрече «автозаводцы» разгромили на выезде «Аугсбург» со счетом 4:1. Перед этим они не могли выиграть на протяжении трех встреч подряд в рамках чемпионата страны.

    В этот неудачный период «швабы» на своей территории расписали мировую с «Унионом» (2:2) и проиграли «Лейпцигу» (0:1), также еще состоялась выездное фиаско от «Вольфсбурга» — 0:1.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Отметим, что на выезде «Штутгарт» в этом розыгрыше Бундеслиги выступает лучше, чем дома. В родных стенах он еще не побеждал, четыре раза сыграв ничью при трех поражениях, разница мячей — 9:13.

    «Боруссия» М

    «Боруссия» М имеет на своем счету 24 зачетных пункта, с которыми расположилась на седьмой строке в турнирной таблице Бундеслиги. От топ-4 коллектив отделяет всего на четыре пункта.

    «Жеребята» вышли победителями из своих последних трех проведенных встреч с учетом всех турниров. Началась эта серия еще в конце прошлого года викторией над третьелиговым «Эльфсбергом» (5:0) в Кубке страны.

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    • После этого гладбахцы выиграли две игры в рамках чемпионата Германии. Первый поединок 2021 года принес выездной выигрыш над «Арминией» (1:0), а затем они обыграли «Баварию» в родных стенах со счетом 3:2, где они уступали по ходу матча 0:2.

    В гостях «Боруссия» выиграла в этом чемпионате три игры при двух поражениях и двух мировых исходах, разница забитых и пропущенных составляет 15:15.

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    В сезоне 2018/19 первой Бундеслиги эти клубы обменялись домашними победами — 1:0 и 0:3.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Боруссии» — 2.30, победа «Штургарта» — 3.00, ничья — 3.90.

    Оба коллектива демонстрируют высокую результативность в этом сезоне. Так что ожидаем от данной игры «верхового» исхода. Наша ставка на эту игру — ТБ 3,0.

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