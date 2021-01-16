«Боруссия» Д — «Майнц». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.58 на матч Бундеслиги 16 января 2021 года

«Боруссия» Д сыграет на своем поле с «Майнцем» в рамках 16-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 16 января, начало — в 17:30 мск. «Боруссия» Д — «Майнц»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Боруссия» Д

В минувшем туре Бундеслиги «Боруссия» Д фактически вернулась в чемпионскую гонку. Дортмундцы на выезде переиграли «РБ Лейпциг» (1:3).

Эрлинг Холанн продолжает колотить голы с частотой хорошо смазанного пулемета. Норвежец в Лейпциге записал в свой актив дубль.

Статистика форварда уникальна. В 10 сыгранных матчах он наколотил уже 12 мячей. Разумеется, в этом матче Холанн постарается продолжить свой забивной сериал.

Все прогнозы на Бундеслигу

«Боруссия» Д в чемпионате идет на 4 месте. До лидера «Баварии» не так далеко — 5 очков. Так что битва за Серебряную салатницу в самом разгаре.

«Майнц»

«Майнц» в нынешнем сезоне — андердог номер один. В 15 встречах команда набрала только 6 очков, и, без сомнений, видится главным кандидатом на вылет из элиты.

К этому все шло давно. И нынешний сезон в этом плане выглядит показательным. Имея не самые плохие показатели в атаке и обороне, очки «Майнц» добывает с заметной натугой.

В предыдущем матче Бундеслиги команда вновь уступила. Дома «Майнц» проиграл «Айнтрахту» со счетом 0:2.

То поражение стало для команды третьим кряду в чемпионате. И это если не учитывать еще и обидный вылет в серии пенальти в Кубке Германии от «Бохума».

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Боруссию» Д за 1.20, на ничью за 7.60, а на «Майнц» — за 15.00

Хозяева, по сути, вернулись в чемпионскую гонку, и в этом матче наверняка понесутся вперед с первых минут.

«Майнц» проваливает матч за матчем. Вероятно, выезд в Дортмунд обернется очередным болезненным поражением.

Дортмундцы несутся вверх по турнирной таблице, и явно намереваются быстро решить исход поединка с аутсайдером. Наши прогноз и ставка — Победа «Боруссии» Д в 1 тайме с коэффициентом 1.58