«Манчестер Сити» — «Бирмингем». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.61 на Кубок Англии 10 января 2021 года

«Манчестер Сити» сыграет на своем поле с «Бирмингемом» в рамках 1/32 финала Кубка Англии. Матч пройдет 10 января, начало — в 16:30 мск. «Манчестер Сити» — «Бирмингем»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» только-только вышел в финал Кубка Английской лиги. Команда Хосепа Гвардиолы одолела в дерби «Манчестер Юнайтед» (0:2).

К слову, и в АПЛ дела у манкунианцев налаживаются. Все-таки потенциал у команды Гвардиолы серьезный, и после некоторой пробуксовки «Манчестер Сити» снимает скальп за скальпом.

Например, в минувшем туре был как-то совсем непринужденно обыгран «Челси» (1:3). Причем еще до перерыва подопечные Гвардиолы отметились тремя голами.

Все прогнозы на АПЛ

Вот и в матче с представителем Чемпионшип манкунианцы не должны допустить недооценки оппонента. По крайней мере, во втором тайме хозяева точно прибавят в активности.

«Бирмингем»

«Бирмингем» за возвращение в АПЛ не борется. Куда там, ведь в минувшем туре Чемпионшип «браммиз» дома уступили «Блэкберну» (0:2).

При этом команда занимает 18 место, опережая опасную зону всего на 4 пункта. Правда, с атакой не ладится — только 17 забитых мячей в 23 матчах.

Наверняка поединок с одним из грандов британского футбола станет для «Бирмингема» прекрасной проверкой на собственную состоятельность. Главное — продержаться как можно дольше…

Правда, вряд ли «браммиз» сумеют сотворить сенсацию. Похоже, быть им на арене «Этихад» битыми.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Манчестер Сити» за 1.11, на ничью за 8.10, а на «Бирмингем» — за 17.00.

«Манчестер Сити» в любом кадровом сочетании просто обязан уверенно обыграть скромного соперника.

«Бирмингем» постарается сдержать атаки хозяев, однако оборонительные редуты представителя Чемпионшип в итоге будут преодолены.

Манкунианцы постараются на деле продемонстрировать свое значительное превосходство в классе, и решить задачу в виде прохода в следующий раунд. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1.5 с коэффициентом 1.61