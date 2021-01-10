«Манчестер Сити» — «Бирмингем». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.61 на Кубок Англии 10 января 2021 года

«Манчестер Сити»
«Манчестер Сити» только-только вышел в финал Кубка Английской лиги. Команда Хосепа Гвардиолы одолела в дерби «Манчестер Юнайтед» (0:2).
К слову, и в АПЛ дела у манкунианцев налаживаются. Все-таки потенциал у команды Гвардиолы серьезный, и после некоторой пробуксовки «Манчестер Сити» снимает скальп за скальпом.
Например, в минувшем туре был как-то совсем непринужденно обыгран «Челси» (1:3). Причем еще до перерыва подопечные Гвардиолы отметились тремя голами.
Вот и в матче с представителем Чемпионшип манкунианцы не должны допустить недооценки оппонента. По крайней мере, во втором тайме хозяева точно прибавят в активности.
«Бирмингем»
«Бирмингем» за возвращение в АПЛ не борется. Куда там, ведь в минувшем туре Чемпионшип «браммиз» дома уступили «Блэкберну» (0:2).
При этом команда занимает 18 место, опережая опасную зону всего на 4 пункта. Правда, с атакой не ладится — только 17 забитых мячей в 23 матчах.
Наверняка поединок с одним из грандов британского футбола станет для «Бирмингема» прекрасной проверкой на собственную состоятельность. Главное — продержаться как можно дольше…
Правда, вряд ли «браммиз» сумеют сотворить сенсацию. Похоже, быть им на арене «Этихад» битыми.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Манчестер Сити» за 1.11, на ничью за 8.10, а на «Бирмингем» — за 17.00.
«Манчестер Сити» в любом кадровом сочетании просто обязан уверенно обыграть скромного соперника.
«Бирмингем» постарается сдержать атаки хозяев, однако оборонительные редуты представителя Чемпионшип в итоге будут преодолены.
Манкунианцы постараются на деле продемонстрировать свое значительное превосходство в классе, и решить задачу в виде прохода в следующий раунд. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1.5 с коэффициентом 1.61