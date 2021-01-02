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    «Герта» обыграет «Шальке»?

    «Герта» — «Шальке». Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч Бундеслиги 2 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Герта» — «Шальке»
    Игроки «Герты»
    2 января на «Олимпийском стадионе» в Берлине «Герта» примет «Шальке» в рамках 14 тура немецкой Бундеслиги. Начало встречи в 20:30 мск. Прогноз на «Герта» — «Шальке».
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    Футбол. Германия. Бундеслига 02 Января 2021 года
    Герта
  • Берлин
    •  Герта 20:30 Шальке 04 Шальке 04
  • Гельзенкирхен
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.73
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 4.80
  • Ставка!
    •

    «Герта»

    С 13 очками «Герта» занимает 14 место в турнирной таблице Бундеслиги. Хозяева выиграли только 3 матча из 13, проиграв в шести и в четырех сыграв вничью.

    Сейчас команда входит в тройку клубов, которые больше всех пропустили на данном этапе турнира. В активе «старой дамы» 24 пропущенных мяча.

    За 6 игр коллектив победил только один раз в матче с «Унионом» (3:1). Также было 2 поражения 3 ничьи.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    «Герта» потерпела два разгромных поражения от дортмундской «Боруссии» (2:5) и «Фрайбурга» (1:4). Также отметим две нулевые ничьи с «Байером» и «Майнцом», перемирие с «Боруссией» М (1:1).

    «Шальке»

    «Кобальтовые» выглядят беспомощным. Они до сих пор не выиграли ни одной встречи в чемпионате. За 13 туров гости набрали всего 4 пункта, с которыми замыкают турнирную таблицу.

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    • С 36 пропущенными голами «Шальке» является худшей командой по этому показателю. Ну и не трудно догадаться, что коллектив совсем мало забивает — только 8 голов.

    «Горняки» проиграли 5 из 6 последних встреч в Бундеслиге. Из последних результатов отметим 0:1 с «Арминием» и 0:2 с «Фрайбургом», а также 2:2 с «Аугсбургом».

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    22 декабря «Шальке» отпраздновал редкое явление в виде победы. «Синие» обыграли «Ульм» в Кубке Германии 3:1.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают, что «Герта» должна победить в этой игре — 1.72 против 4.80 соответственно. На ничью предлагают коэффициент 3.80.

    Для хозяев это отличный шанс прервать серию из трех матчей без побед. «Шальке» беспомощно выглядит и даже вничью сейчас редко играет. Мы ставим на победу «Герты».

    Также предлагаем поставить на ИТ 1 больше 1.5 за 1.75. Гости пропускали больше одного гола в 5 из 6 матчей чемпионата. 0

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