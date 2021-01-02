«Герта» — «Шальке». Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч Бундеслиги 2 января 2021 года

2 января на «Олимпийском стадионе» в Берлине «Герта» примет «Шальке» в рамках 14 тура немецкой Бундеслиги. Начало встречи в 20:30 мск. Прогноз на «Герта» — «Шальке».

«Герта»

С 13 очками «Герта» занимает 14 место в турнирной таблице Бундеслиги. Хозяева выиграли только 3 матча из 13, проиграв в шести и в четырех сыграв вничью.

Сейчас команда входит в тройку клубов, которые больше всех пропустили на данном этапе турнира. В активе «старой дамы» 24 пропущенных мяча.

За 6 игр коллектив победил только один раз в матче с «Унионом» (3:1). Также было 2 поражения 3 ничьи.

Календарь и таблица Бундеслиги

«Герта» потерпела два разгромных поражения от дортмундской «Боруссии» (2:5) и «Фрайбурга» (1:4). Также отметим две нулевые ничьи с «Байером» и «Майнцом», перемирие с «Боруссией» М (1:1).

«Шальке»

«Кобальтовые» выглядят беспомощным. Они до сих пор не выиграли ни одной встречи в чемпионате. За 13 туров гости набрали всего 4 пункта, с которыми замыкают турнирную таблицу.

С 36 пропущенными голами «Шальке» является худшей командой по этому показателю. Ну и не трудно догадаться, что коллектив совсем мало забивает — только 8 голов.

«Горняки» проиграли 5 из 6 последних встреч в Бундеслиге. Из последних результатов отметим 0:1 с «Арминием» и 0:2 с «Фрайбургом», а также 2:2 с «Аугсбургом».

22 декабря «Шальке» отпраздновал редкое явление в виде победы. «Синие» обыграли «Ульм» в Кубке Германии 3:1.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают, что «Герта» должна победить в этой игре — 1.72 против 4.80 соответственно. На ничью предлагают коэффициент 3.80.

Для хозяев это отличный шанс прервать серию из трех матчей без побед. «Шальке» беспомощно выглядит и даже вничью сейчас редко играет. Мы ставим на победу «Герты».

Также предлагаем поставить на ИТ 1 больше 1.5 за 1.75. Гости пропускали больше одного гола в 5 из 6 матчей чемпионата. 0