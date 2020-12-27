«Лидс» — «Бернли». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч АПЛ 27 декабря 2020 года

В 15 туре английской Премьер-лиги «Лидс» будет принимать «Бернли». Игра пройдет на стадионе «Элланд Роуд» 27 декабря. Начало встречи — в 15:00 мск. Прогноз на «Лидс» — «Бернли».

«Лидс»

После 14 туров чемпионата Англии команда из Лидса имеет на своем счету 17 очков, благодаря чему она в таблице находится на 14 месте.

На данном этапе сезона «Лидс» побеждает редко. В последних восьми матчах АПЛ «павлины» набрали всего 7 баллов. В начале ноября эта команда была разгромлена «Лестером» (1:4) и «Кристал Пэлас» (1:4).

Позже «Лидс» скатал ничью с «Асреналом» (0:0), а в 10-м туре ребята Марсело Бьелсы обыграли «Эвертон» (1:0). После победы над «ирисками» «Юнайтед» снова потерял баллы.

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В двух матчах кряду «павлины» влетели «Челси» (1:3) и «Вест Хэму» (1:2). Далее «Лидс» разгромил «Ньюкасл» (5:2) и был разбит «Манчестер Юнайтед» (2:6).

«Бернли»

Команда из Бернли успела сыграть в 13 поединках из 14 возможных. В этих матчах она заработала 13 баллов и расположилась на 16 строчке в таблице. Расстояние между зоной вылета сейчас составляет 3 пункта.

Последнее поражение «Бернли» пережил 28 ноября. Это была встреча с «Манчестер Сити» на «Этихад» в рамках 10-го тура. Тогда на выезде бордовые без шансов на успех были разгромлены (0:5).

В четырех следующих турах команда Шона Дайча никому не уступала. В двух поединках она победила, а еще парочка встреч завершилась вничью. В одном из матчей этот клуб расписал мировую с «Эвертоном» (1:1).

Далее «Бернли» в Лондоне одержал верх над «Арсеналом» (1:0), после чего бордовые заработали 1 балл в противостоянии с «Астон Виллой» (0:0). В последнем поединке ребята Дайча обыграли «Вулвз» (2:1).

Прогноз и ставка

Победа «Лидса» в игре 15-го тура АПЛ оценивается в 1.74, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.12, а на победу «Бернли» — 4.78.

В этом матче между собой встретятся команды, играющие нестабильно. «Лидс» после неплохого старта серьезно затормозил, а «Бернли» только сейчас начал набирать очки.

От грядущего поединка стоит ждать открытой игры, которую коллектив Бьелсы старается навязывать своим соперникам. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Лидса» больше 1.5 с коэффициентом 1.60. 0