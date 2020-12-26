«Рединг» — «Лутон». Прогноз и ставка с коэффициентом 2.11 на матч английского Чемпионшипа 26 декабря 2020 года

«Рединг»
Перед стартом этого тура «Рединг» с 33 набранными очками находится на восьмой позиции в турнирной таблице, однако зоне плей-офф уступает только по дополнительным показателям.
«Бисквиты» неудачно провели четыре последние встречи в первенстве, набрав в них всего лишь три очка, обыграв 12 декабря в Лондоне КПР со счетом 1:0.
Остальные три игры «роялисты» проиграли. Еще в начале декабря они потерпели домашнее фиаско от «Бирмингема» (1:2), а в минувших двух турах поочередно были повержены «Норвичем» (1:2) дома и «Брентфордом» (1:3) в гостях.
На своей арене «Рединг» в текущем первенстве пока играет бескомпромиссно, выиграв шесть встреч при четырех поражениях, забить удалось 14 мячей, а пропустил 11 голов.
«Лутон»
«Лутон» разместился на 14 позиции в турнирной таблице первенства первой английской лиги, имея в своем активе на шесть очков меньше, чем у предстоящего противника.
«Шляпники» в своем последнем проведенном поединке смогли дома не проиграть «Борнмуту», идущему вторым в турнирке, сыграв 0:0, а ранее они уступили в гостях «Мидлсбро» — 0:1.
А перед этим «оранжево-бело-синие» на своей территории разгромили «Престон» со счетом 3:0 и расписали выездную мировую с «Ковентри» — 0:0.
Вне родных стен «Лутон» в текущем розыгрыше Чемпионшипа праздновал три виктории, два раза сыграл вничью и потерпел пять поражений, забил в этих матчах всего четыре гола, а пропустил 11.
В прошлом сезоне «Рединг» дважды разгромил «Лутон»: 3:0 дома и 5:0 в гостях.
Прогноз и ставки
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Рединга» — 2.11, победа «Лутона» — 3.72, ничья — 3.40.
Хотя «бисквиты» и не особо удачно играют в последнее время, но с предстоящим соперникам им вполне по силам справится. Наш прогноз и ставка на эту игру — П1. 0