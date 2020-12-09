«РБ Зальцбург» — «Атлетико». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч Лиги чемпионов 9 декабря 2020 года

В среду, 9 декабря, в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов квартета А австрийский «РБ Зальцбург» на своем поле примет мадридский «Атлетико». Начало встречи запланировано на 23:00 по мск. Прогноз на «РБ Зальцбург» — «Атлетико».

«РБ Зальцбург»

«РБ Зальцбург» с четырьмя набранными очками после пяти сыгранных туров в группе Лиги чемпионов занимает третью строчку, проигрывая два балла своему предстоящему противнику, который идет вторым.

В текущем розыгрыше самого престижного еврокубка «быки» дважды проиграли «Баварии» (2:6 дома и 1:3 на выезде) и потерпели выездное фиаско от «Атлетико» со счетом 2:3.

Свои пункты австрийский коллектив набрал только в матчах с российским «Локомотивом». В родных он разошелся с «железнодорожниками» миром (2:2), а в Москве праздновал викторию — 3:1.

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В чемпионате Австрии «РБ Зальцбург» на днях потерпел выездное поражение от аутсайдера «Адмиры» (0:1). Эта неудача стоила команде лидерства в первенстве, она опустилась на вторую строку.

«Атлетико»

«Атлетико» с шестью зачетными баллами в квартете находится на втором месте. От лидера команда уже отстает на семь баллов, а третий «РБ Зальцбург» опережает всего на два очка.

«Матрасники» в текущем розыгрыше Лиге чемпионов по разу побеждали и проигрывали, а также три поединка завершили вничью. Одолеть удалось дома 3:2 предстоящего противника.

Фиаско было в первом туре турнира в Мюнхене от «Баварией» (0:4), с которой в минувшем игровом дне дома расписали мировую (1:1). Обе встречи с «Локомотивом» завершились ничейными исходами: 0:0 дома и 1:1 в Москве.

В Примере мадридский коллектив возглавляет турнирную таблицу. В последнем сыгранном матче «Атлетико» дома одолел «Вальядолид» со счетом 2:0, добившись седьмой виктории в первенстве подряд, где последние четыре были «сухими».

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Атлетико» — 2.24, победа «РБ Зальцбург» — 3.34, ничья — 3.68.

Обладающий более качественным подбором футболистов «Атлетико» должен добыть нужный результат в Австрии, а именно не проиграть.

Ставим на коллектив Симеоне с нулевой форой. 0