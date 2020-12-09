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    Сократят ли «красно-белые» отставание от лидера?

    «Альмерия» — «Сарагоса». Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч чемпионата Испании 9 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Альмерия» — «Сарагоса»
    «Альмерия»
    В среду, 9 декабря, в перенесенном матче второго тура испанской Сегунды «Альмерия» на своем поле примет «Сарагосу». Встреча начнется в 21:00 по мск. Прогноз на «Альмерия» — «Сарагоса».
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    Футбол. Испания. Сегунда 09 Декабря 2020 года
    Альмерия
  • Испания. Сегунда
    •  Альмерия 21:00 Сарагоса Сарагоса
  • Испания. Сегунда
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.85
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 5.00
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    «Альмерия»

    «Альмерия» по итогам 16 проведенных матчей находится на третьей строке в турнирной таблице Сегунды, имея в своем активе 32 очка, отставая от лидера на шесть пунктов.

    «Красно-белые» за последние 12 встреч уступили лишь в одном поединке. Тур тому назад они на своей территории оказались слабее лидирующей «Мальорки», уступив 0:1.

    Также в этот период были девять викторий. Одна из них состоялась в последней сыгранной игре коллектива, когда на выезде был обыгран «Алькоркон» (1:0), находящийся в зоне вылета.

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    В родных стенах «Альмерия» в этом розыгрыше первого испанского дивизиона уступила дважды, трижды победила и дважды расписала мировые, разница мячей — 8:4.

    «Сарагоса»

    «Сарагоса» с 13 зачетными пунктами находится в зоне вылета, на 20 месте в турнирной таблице Сегунды. От безопасной строки коллектив отстает на два балла.

    «Арагонцы» в минувшем игровом дне в родных стенах одолели середняка «Фуэнлабраду» со счетом 1:0. Этой викторией они прервали свою 12-матчевую безвыигрышную серию.

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    • Стоит отметить, что перед выигрышем в минувшем туре коллектив проиграл в шести поединках подряд, правда, в пяти из них он уступил с разницей всего в один мяч.

    В текущем чемпионате «Сарагоса» на выезде добыла одну победу и шесть раз уходила с поля ни с чем, разница забитых и пропущенных в этих встречах составляет 4:8.

    В минувшем сезоне в Альмерии эти команды расписали мировую (1:1), а Сарагосе победили «красно-белые» — 2:0.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Альмерии» предлагают — 1.87.

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    На викторию «Сарагосы» дают — 5.15, ничья оценена — в 3.12.

    Прогнозируем, что «Альмерия» в родных стенах переиграет «Сарагосу», которая в этом сезоне идет на вылет. 0

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