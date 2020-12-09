«Альмерия» — «Сарагоса». Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч чемпионата Испании 9 декабря 2020 года

В среду, 9 декабря, в перенесенном матче второго тура испанской Сегунды «Альмерия» на своем поле примет «Сарагосу». Встреча начнется в 21:00 по мск. Прогноз на «Альмерия» — «Сарагоса».

«Альмерия»

«Альмерия» по итогам 16 проведенных матчей находится на третьей строке в турнирной таблице Сегунды, имея в своем активе 32 очка, отставая от лидера на шесть пунктов.

«Красно-белые» за последние 12 встреч уступили лишь в одном поединке. Тур тому назад они на своей территории оказались слабее лидирующей «Мальорки», уступив 0:1.

Также в этот период были девять викторий. Одна из них состоялась в последней сыгранной игре коллектива, когда на выезде был обыгран «Алькоркон» (1:0), находящийся в зоне вылета.

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В родных стенах «Альмерия» в этом розыгрыше первого испанского дивизиона уступила дважды, трижды победила и дважды расписала мировые, разница мячей — 8:4.

«Сарагоса»

«Сарагоса» с 13 зачетными пунктами находится в зоне вылета, на 20 месте в турнирной таблице Сегунды. От безопасной строки коллектив отстает на два балла.

«Арагонцы» в минувшем игровом дне в родных стенах одолели середняка «Фуэнлабраду» со счетом 1:0. Этой викторией они прервали свою 12-матчевую безвыигрышную серию.

Стоит отметить, что перед выигрышем в минувшем туре коллектив проиграл в шести поединках подряд, правда, в пяти из них он уступил с разницей всего в один мяч.

В текущем чемпионате «Сарагоса» на выезде добыла одну победу и шесть раз уходила с поля ни с чем, разница забитых и пропущенных в этих встречах составляет 4:8.

В минувшем сезоне в Альмерии эти команды расписали мировую (1:1), а Сарагосе победили «красно-белые» — 2:0.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Альмерии» предлагают — 1.87.

На викторию «Сарагосы» дают — 5.15, ничья оценена — в 3.12.

Прогнозируем, что «Альмерия» в родных стенах переиграет «Сарагосу», которая в этом сезоне идет на вылет. 0