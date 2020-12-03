«Альмерия» — «Мальорка». Прогноз (к. 1.89) и ставки на матч чемпионата Испании 3 декабря 2020 года

В четверг, 3 декабря в 16-м туре испанской Сегунды «Альмерия» на своем поле примет «Мальорку». Встреча начнется в 21:00 по мск. Прогноз на «Альмерия» — «Мальорка».

«Альмерия»

«Альмерия» по итогам 15 игровых дней находится на третьей строке в турнирной таблице Сегунды, имея в своем активе 29 очков, отставая от лидера на три пункта.

«Красно-белые» неудачно вошли в сезон, проиграв три игры из четырех на старте первенства. Однако затем они не знают горечи поражений уже на протяжении десяти игр, выиграв в восьми из них.

Сейчас у коллектива 6-матчевая победная серия. Правда, пять из них были добыты с разницей в один мяч. Так в прошлом туре состоялась выездная виктория над «Овьедо» — 2:1.

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В родных стенах «Альмерия» в этом розыгрыше первого испанского дивизиона уступила лишь раз, трижды победила и дважды расписала мировые, разница мячей — 8:3.

«Мальорка»

«Мальорка» — лидер текущего розыгрыша Сегунды. У команды в копилке 32 очка, что на два больше, чем у ближайшего преследователя.

«Киноварные» также не особо удачно стартовали, но за всю турнирную дистанцию они пока потерпели лишь одно фиаско. На данный момент у них 14-матчевая беспроигрышная серия, где десять игр были победными.

Так в минувшем туре островитяне дома разгромили «Логронес» со счетом 4:0, а матчем ранее они обыграли на чужой территории «Картахену» — 2:1.

Вне родных стен «Мальорка» в этом первенстве еще не проигрывала, трижды сыграв вничью при четырех победных результатах, разница забитых и пропущенных — 6:1.

В позапрошлом сезоне эти клубы в розыгрыше Сегунды обменялись домашними викториями — 1:0 и 0:2.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Альмерии» предлагают — 2.69.

На викторию «Мальорки» дают — 2.84, ничья оценена — в 3.08.

В последние годы «Альмерия» хорошо играет дома с «Мальоркой», зачастую выигрывая. Поэтому рекомендуем ставить на хозяев, но с 0 форой. 0