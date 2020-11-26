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    Чехи не дадут «деревенским» досрочно выйти в плей-офф?

    «Слован» — «Хоффенхайм». Прогноз (к. 2.17) и ставки на матч Лиги Европы 26 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Слован» — «Хоффенхайм»
    «Хоффенхайм» — «Слован» Либерец
    В четверг, 26 ноября, в 4-м туре группового этапа Лиги Европы чешский «Слован» в городе Либерец на стадионе «У Нисы» примет немецкий «Хоффенхайм». Игра начнется в 20:55 по мск. Прогноз на «Слован» — «Хоффенхайм».

    «Слован» Либерец

    «Слован» за три первых матча в группе Лиги Европы набрал всего три очка и идет на третьем месте в квартете, уступая три балла второй строчке.

    Эти пункты чешский коллектив заработал в первом туре розыгрыша, одолев дома «Гент» (1:0), после чего разгромно проиграл на выезде 1:5 «Црвене Звезде» и 0:5 предстоящему противнику.

    Накануне клуб из Либерица проиграл дома «Яблонцу» в чемпионате Чехии со счетом 1:3, что стало его третьим поражением за четыре последних матча. В турнирной таблице он идет шестым, сильно отставая от лидера.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Отметим, что сейчас у «Слована» бескомпромиссная серия, насчитывающая девять поединков — пять побед и четыре проигрыша.

    «Хоффенхайм»

    После трех туров у «Хоффенхайма» девять очков и он лидирует в квартете L. Победа в предстоящем матче гарантирует клубу из Зинсхайма выход в плей-офф.

    «Деревенские» в этом турнире поочередно одолели дома 2:0 «Црвену Звезду» и 5:0 «Слован», а также на чужой территории «Гент» — 4:1.

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    • В выходные «бело-синие» сыграли вничью 3:3 со «Штутгартом» в чемпионате Германии, где они с 8 очками идут только 12 в турнирной таблице, опережая зону вылета на четыре балла.

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    Стоить отметить, что в Лиге Европы «Хоффенхайм» выиграл четыре из семи последних матчей и уступил лишь один раз.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Хоффенхайма» — 1.50, победа «Слована» — 6.70, ничья — 5.00.

    На своей арене, как мы считаем, «Слован» вполне может устоять против немецкого середняка, но все же поставим на хозяев с форой +1. 0

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    «Слован» — «Хоффенхайм». Прогноз (к. 2.17) и ставки на матч Лиги Европы 26 ноября 2020 года. Прогноз на «Слован» — «Хоффенхайм». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.17
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