«Слован» — «Хоффенхайм». Прогноз (к. 2.17) и ставки на матч Лиги Европы 26 ноября 2020 года

В четверг, 26 ноября, в 4-м туре группового этапа Лиги Европы чешский «Слован» в городе Либерец на стадионе «У Нисы» примет немецкий «Хоффенхайм». Игра начнется в 20:55 по мск. Прогноз на «Слован» — «Хоффенхайм».

«Слован» Либерец

«Слован» за три первых матча в группе Лиги Европы набрал всего три очка и идет на третьем месте в квартете, уступая три балла второй строчке.

Эти пункты чешский коллектив заработал в первом туре розыгрыша, одолев дома «Гент» (1:0), после чего разгромно проиграл на выезде 1:5 «Црвене Звезде» и 0:5 предстоящему противнику.

Накануне клуб из Либерица проиграл дома «Яблонцу» в чемпионате Чехии со счетом 1:3, что стало его третьим поражением за четыре последних матча. В турнирной таблице он идет шестым, сильно отставая от лидера.

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Отметим, что сейчас у «Слована» бескомпромиссная серия, насчитывающая девять поединков — пять побед и четыре проигрыша.

«Хоффенхайм»

После трех туров у «Хоффенхайма» девять очков и он лидирует в квартете L. Победа в предстоящем матче гарантирует клубу из Зинсхайма выход в плей-офф.

«Деревенские» в этом турнире поочередно одолели дома 2:0 «Црвену Звезду» и 5:0 «Слован», а также на чужой территории «Гент» — 4:1.

В выходные «бело-синие» сыграли вничью 3:3 со «Штутгартом» в чемпионате Германии, где они с 8 очками идут только 12 в турнирной таблице, опережая зону вылета на четыре балла.

Стоить отметить, что в Лиге Европы «Хоффенхайм» выиграл четыре из семи последних матчей и уступил лишь один раз.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Хоффенхайма» — 1.50, победа «Слована» — 6.70, ничья — 5.00.

На своей арене, как мы считаем, «Слован» вполне может устоять против немецкого середняка, но все же поставим на хозяев с форой +1. 0