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    «Интер» отбросит «Реал» на последнее место в группе?

    «Интер» — «Реал». Прогноз (к. 2.18) и ставки на Лигу чемпионов 25 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Интер» — «Реал»
    «Реал» выиграл у «Интера» в Мадриде со счетом 3:2
    Миланский «Интер» встретится на «Джузеппе Меацца» с мадридским «Реалом» в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 25 ноября в Милане, начало — в 23:00 мск. Прогноз на «Интер» — «Реал».
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа B 25 Ноября 2020 года
    Интер
  • Милан
    •  Интер 23:00 Реал Мадрид Реал Мадрид
  • Мадрид
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.10
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 3.20
  • Ставка!
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    «Интер»

    Пока что не провал, но уже очень близко к этому находится «Интер». Два очка после трех туров — это явно не то, на что рассчитывали владельцы миланского клуба, тратя десятки миллионов евро на новых игроков, которых так просил Антонио Конте.

    Более того, «Интер» на данный момент последняя команда группы. Единственное, что должно успокаивать, конкуренты ушли не так уж далеко.

    «Интер» в стартовом туре сыграл вничью с менхенгладбахской «Боруссией», а потом поделил очки с «Шахтером». Два матча, в которых Конте наверняка надеялся заработать максимальное количество очков, а в итоге получил солидную порцию для размышлений.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    В предыдущем туре «Интер» проиграл «Реалу». Если говорить объективно, «нерадзурри», может быть, даже не заслуживали поражения, но, когда ты играешь с «Реалом», всегда надо помнить, что везение, как правило, на стороне Мадрида.

    «Реал»

    Тем временем «Реал» стартовал с неожиданного поражения от «Шахтера». Команда Зинедина Зидана проиграла чемпиону Украины на своем поле — 2:3. Ужасный первый тайм, три пропущенных мяча, после которых «Реал» проснулся только благодаря отрезвляющей речи Зидана в перерыве. Но камбэк все равно не удался.

    Зато игроки «Королевского клуба» показали характер в гостевом матче с «Боруссией». «Реал» минут за пять до финального свистка уступал со счетом 0:2, но все-таки спас игру — 2:2.

    Невероятно важный результат с точки зрения психологии. После двух кряду поражений на старте дрогнуть может даже «Реал».

  • «Реал» возрождается, достигнув дна в матче с «Шахтером»
  • Реакция прессы на матч «Реал» — «Интер»
  • 04/11/2020

    • Первую победу «Реал» одержал в третьем туре, когда выиграл дома у «Интера» со счетом 3:2. Как обычно, забили Карим Бензема и Серхио Рамос.

    Если что, в миланском матче Рамос и Бензема не сыграют из-за травм. Кроме того, не будет Вальверде и Милитао. Потери, которые могут стать ключевыми.

    Прогноз и ставка

    На «Интер» в предстоящем матче можно поставить за 2.18, ничью букмекеры предлагают за 3.98, а победу «Реала» — за 3.40.

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    «Интер» теоретически устроит даже ничья, но при таком раскладе выйти из группы будет крайне сложно. Поэтому нужно побеждать, это идеальный вариант.

    И это — реально. У Мадрида не будет ключевых игроков, и самое главное — по качеству игры «Реал» совсем не впечатляет. Тоска невероятная. И сейчас уже вряд ли кто-то поверит, что Зидан намеренно скрывает истинную силу команды в первой половине сезона. Неприятных моментов и результатов накопилось очень много.

    «Интер» сыграет оптимальным составом, будут все основные исполнители, включая Лукаку и Лаутаро Мартинеса, и поэтому у хозяев есть очень хорошая возможность взять реванш и заодно значительно улучшить свое турнирное положение.

    Ставка — победа «Интера» за 2.18. Либо даже победа «Интера» с форой (-1) за 2.91. Чем раньше итальянцы забьют первый гол, тем быстрее «Реал» начнет разваливаться. 0

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    «Интер» — «Реал». Прогноз (к. 2.18) и ставки на Лигу чемпионов 25 ноября 2020 года. Прогноз на «Интер» — «Реал». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.18
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