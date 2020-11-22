«Шеффилд Юнайтед» — «Вест Хэм». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч АПЛ 22 ноября 2020 года

В девятом туре английской Премьер-лиги «Шеффилд Юнайтед» будет принимать «Вест Хэм». Игра пройдет на стадионе «Бремелл Лейн» 22 ноября. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Шеффилд Юнайтед» — «Вест Хэм».

«Шеффилд Юнайтед»

Футбольный клуб из Шеффилда находится на последнем месте в турнирной таблице чемпионата с одним баллом на счету. В восьми турах команда забила всего 4 мяча, а пропустить успела 14.

В первом туре «Шеффилд Юнайтед» у себя дома потерпел поражение от «Вулверхэмптона» (0:2). А уже в следующем матче «клинки» вылетели из Кубка лиги от «Бернли» в серии пенальти (1:1, 4:5).

После неудачной игры в Кубке команда Криса Уайлдера проиграла еще три встречи в Премьер-лиге. В этих матчах «Юнайтед» оказался слабее «Астон Виллы» (0:1), «Лидса» (0:1) и «Арсенала» (1:2).

Все прогнозы на АПЛ

Первый балл прилетел в копилку «Шеффилда» только в пятом туре. Тогда «клинки» расписали мировую с «Фулхэмом» (1:1). Но затем команда Криса Уайлдера проиграла «Ливерпулю» (1:2), «МЮ» (0:1) и «Челси» (1:4).

«Вест Хэм»

Лондонский клуб на данный момент находится на 12-м месте в турнирной таблице Премьер-лиги. За восемь матчей «железные» набрали 11 очков, забили 14 голов и пропустили 10 мячей.

На старте сезона «Вест Хэм» проиграл две встречи в АПЛ. Без очков команда осталась в матчах с «Ньюкаслом» (0:2) и «Арсеналом» (1:2). Между этими играми «молотобойцы» успели пройти «Чарльтон» в Кубке лиги (3:0).

Позже на стадии 1/16 данного турнира подопечные Дэвида Мойеса разгромили «Халл» (5:1), а в АПЛ лондонская команда завоевала первую победу, прихлопнув «Вулверхэмптоном» (4:0).

В 1/8 Кубка лиги «Вест Хэм» крупно влетел «Эвертону» (1:4). Затем в чемпионате «железные» переиграли «Лестер» (3:0), расписали мировую с «Тоттенхэмом» (3:3) и «Манчестер Сити» (1:1), уступили «Ливерпулю» (1:2) и взяли верх над «Фулхэмом» (1:0).

Прогноз и ставка

На победу «Шеффилд Юнайтед» в предстоящем матче букмекеры дают коэффициент 3.10. На ничью они предлагают поставить за 3.42, а на победу «Вест Хэма» — за 2.43.

В нынешнем сезоне «Шеффилд» стал командой, раздающей очки всем нуждающимся. Очевидно, что «клинки» будут бороться за выживание. А вот лондонцы на старте АПЛ играют дерзко. В нескольких матчах они даже успели отобрать баллы у топов.

В гостевом поединке подопечные Дэвида Мойеса могут добыть 3 балла и перескочить в таблице на несколько позиций вверх. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Вест Хэма» больше 1 за 1.68. 0