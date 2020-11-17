Люксембург — Азербайджан. Прогноз (к. 1.85) и ставки на Лиги наций УЕФА 17 ноября 2020 года

Во вторник, 17 ноября, в шестом туре Лиги наций дивизиона С группы 1 сборная Люксембурга дома примет команду Азербайджана. Встреча начнется в 22:45 по мск. Прогноз на Люксембург — Азербайджан.

Люксембург

За тур до финиша турнира сборная Люксембурга с девятью набранными пунктами расположилась на второй позиции в своем квартете, проигрывая первой Черногории всего одно очко.

Начали розыгрыш «львы» с выездной виктории над предстоящим противником (2:1), а затем минимально уступили на своей территории черногорцам со счетом 0:1.

В третьем и четвертом турах Лиги наций люксембуржцы обыграли в родных стенах Кипр (2:0) и взяли реванш в гостях у Черногории, выиграв 2:1. Накануне они потерпели гостевое фиаско от киприотов — 1:2.

Все прогнозы на Лигу наций

Также сборная Люксембурга провела осенью два товарищеских матче, в которых проиграла на своей арене Лихтенштейну (1:2) и Австрии (0:3).

Азербайджан

Национальная команда Азербайджана находится на третьей строчке в квартете 1, имея в своем зачете пять набранных очков после пяти сыгранных матчей.

Стартовала «страна огней» в текущем турнире с домашнего фиаско от люксембуржцев (1:2), потом обыграла в гостях Кипр (1:0) и уступила на выезде сборной Черногории со счетом 0:2.

Последние три встречи азербайджанцы завершили все с одинаковым результатом по 0:0. В Лиге наций они на своей территории расписали мировые с киприотами и черногорцами, а также в товарняке устояли в Словении с местной сборной.

За всю историю противостояний эти сборные провели четыре очные встречи, в которых обменялись гостевыми викториями и дважды сыграли вничью, разница мячей — 4:4.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают преимущество хозяевам. На победу Люксембурга предлагают — 1.85.

На викторию Азербайджана дают — 4.15, ничья оценена — в 3.00.

Люксембург имеет призрачные шансы на победу в группе, т.к. отстает от Черногории, которая дома играть с Кипром, на один балл. В тоже время, кавказцы неплохо проводят последние свои матчи и вполне могут не проиграть в предстоящей игре. Наш прогноз и ставка на этот поединок — Х2. 0