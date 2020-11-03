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    Одолеет ли «Реал» «Интер»?

    «Реал» — «Интер». Прогноз (к. 3.00) и ставки на Лигу чемпионов 3 ноября 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Реал Мадрид Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Интер Прогнозы на футбол Италии Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз и ставки на «Реал» — «Интер»
    «Реал» пока не знает побед в ЛЧ этого сезона
    «Реал» встретится с «Интером» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч состоится 3 ноября в Мадриде, начало — в 23:00 мск. Прогноз на «Реал» — «Интер».
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа B 03 Ноября 2020 года
    Реал Мадрид
  • Мадрид
    •  Реал Мадрид 23:00 Интер Интер
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    «Реал»

    Мадридский клуб в Лиге чемпионов пока набрал лишь один балл. В Группе В «Сливочные» находятся на последнем месте.

    В первой игре они уступили дома «Шахтеру» (2:3). Во втором туре стадии «Реал» сыграл вничью с «Гладбахом» (2:2), хотя проигрывал 0:2 до 87-й минуты.

    В Примере команда Зидана успела принять участие в семи матчах. Накопив 16 баллов, она занимает второе место в таблице, уступая «Реалу Сосьедад», который сыграл в восьми турах, всего 1 пункт.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Перед поражением от «Шахтера» коллектив также проиграл новичку Примеры «Кадису» (0:1). Но разговоры о ее кризисе несколько поутихли после победы над «Барселоной» (3:1) в позапрошлом туре.

    «Интер»

    «Интер» в 1-м туре группы не смог выиграть на своем поле у менхенгладбахской «Боруссии» (2:2). Во 2-м матче стадии клуб снова довольствовался мировой, сыграв 0:0 с «Шахтером» в гостях.

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    • В чемпионате Италии «нерадзурри» после шести туров занимает четвертое место. На старте первенства они одержали волевую победу над «Фиорентиной» (4:3), после чего разгромили «Беневенто» (5:2).

    Первая потеря очков в Серии А состоялась в начале октября. На «Олимпико» подопечные Антонио Конте расписали мировую с «Лацио» (1:1), после чего и вовсе проиграли «Милану» (1:2).

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    • В пятом туре «Интер» переиграл «Дженоа» (2:0). Не слишком удачная серия — одна победа в шести матчах — продолжилась в прошлом туре чемпионата Италии с «Пармой» (2:2).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев, коэффициент на победу которых равен 1,91.

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    Успех гостей оценивается в 3,75, тогда как ничья — в 3,90.

    Наши прогноз и ставка — «Реал» выиграет, и обе команды забьют за 3,00. 0

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    «Реал» — «Интер». Прогноз (к. 3.00) и ставки на Лигу чемпионов 3 ноября 2020 года. Прогноз на «Реал» — «Интер». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.00
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