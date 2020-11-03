«Реал» — «Интер». Прогноз (к. 3.00) и ставки на Лигу чемпионов 3 ноября 2020 года

«Реал»
Мадридский клуб в Лиге чемпионов пока набрал лишь один балл. В Группе В «Сливочные» находятся на последнем месте.
В первой игре они уступили дома «Шахтеру» (2:3). Во втором туре стадии «Реал» сыграл вничью с «Гладбахом» (2:2), хотя проигрывал 0:2 до 87-й минуты.
В Примере команда Зидана успела принять участие в семи матчах. Накопив 16 баллов, она занимает второе место в таблице, уступая «Реалу Сосьедад», который сыграл в восьми турах, всего 1 пункт.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Перед поражением от «Шахтера» коллектив также проиграл новичку Примеры «Кадису» (0:1). Но разговоры о ее кризисе несколько поутихли после победы над «Барселоной» (3:1) в позапрошлом туре.
«Интер»
«Интер» в 1-м туре группы не смог выиграть на своем поле у менхенгладбахской «Боруссии» (2:2). Во 2-м матче стадии клуб снова довольствовался мировой, сыграв 0:0 с «Шахтером» в гостях.
В чемпионате Италии «нерадзурри» после шести туров занимает четвертое место. На старте первенства они одержали волевую победу над «Фиорентиной» (4:3), после чего разгромили «Беневенто» (5:2).
Первая потеря очков в Серии А состоялась в начале октября. На «Олимпико» подопечные Антонио Конте расписали мировую с «Лацио» (1:1), после чего и вовсе проиграли «Милану» (1:2).
В пятом туре «Интер» переиграл «Дженоа» (2:0). Не слишком удачная серия — одна победа в шести матчах — продолжилась в прошлом туре чемпионата Италии с «Пармой» (2:2).
Прогноз и ставка
Букмекеры считают фаворитом хозяев, коэффициент на победу которых равен 1,91.
Успех гостей оценивается в 3,75, тогда как ничья — в 3,90.
Наши прогноз и ставка — «Реал» выиграет, и обе команды забьют за 3,00. 0