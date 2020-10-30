ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Смена президента может не убедить Месси остатьсяВ новой эре «Барселоны» может не оказаться Месси Килиан МбаппеЗасуха в Лиге чемпионов. Мбаппе давно не забивал в сильнейшем клубном турнире «Боруссия» — «Зенит»Не дотерпели. Ставка «Зенита» на игру от обороны не оправдалась
  • 23:34
    • «Боруссия» может пожаловаться на «Зенит» в УЕФА
  • 22:46
    • ЦСКА и загребское «Динамо» счет не открыли
  • 22:51
    • «Тоттенхэм» проиграл «Антверпену»
  • 22:49
    • «Лестер» одолел АЕК, «Заря» проиграла «Браге»
  • 22:46
    • «Милан» на своем поле разгромил «Спарту»
  • 22:16
    • Медведев пробился в четвертьфинал турнира в Вене
  • 22:02
    • Дубль Шалунова принес ЦСКА победу над «Спартаком»
    Все новости спорта

    На «Молинью» «сухо» не будет?

    «Вулверхэмптон» — «Кристал Пэлас». Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч чемпионата Англии 30 октября 2020 года.

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Вулверхэмптон Прогнозы на Кристал Пэлас Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Вулверхэмптон» — «Кристал Пэлас»
    Вильфрид Заа
    В пятницу, 30 октября, в стартовом поединке 7-го тура АПЛ «Вулверхэмптон» на своем стадионе «Молинью» примет лондонский «Кристал Пэлас». Начало — в 23:00 по мск. Прогноз на «Вулверхэмптон» — «Кристал Пэлас».
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 30 Октября 2020 года
    Вулверхэмптон
  • Вулвергемптон
    •  Вулверхэмптон 23:00 Кристал Пэлас Кристал Пэлас
  • Лондон
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.95
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 4.50
  • Ставка!
    •

    «Вулверхэмптон»

    «Вулверхэмптон», который в минувшем сезоне до последнего бился за место в еврокубках, но не попал туда, в текущем чемпионате Англии с десятью набранными баллами идет пока на девятой строчке.

    Из шести сыгранных встреч Премьер-лиги «волки» выиграли три из них, а также дважды потерпели фиаско и раз расписали мировую. Отметим, что в трех последних турах они не проигрывали.

    В минувшем туре, прошедшем неделю тому назад, «оранжево-черные» в родных стенах поделили очки с «Ньюкаслом», сыграв 1:1, а до этого дважды одерживали «сухие» минимальные виктории над «Фулхэмом» дома и над «Лидсом» в гостях.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Вулверхэмптон» еще с учетом прошлого сезона выиграл лишь одну игру из последних пяти проведенных на своей территории, раз сыграл вничью и трижды был повержен.

    «Кристал Пэлас»

    «Кристал Пэлас», решавший успешно в минувшем сезоне задачу с сохранением, в этом первенстве также заработал десять очков и находится строкой выше предстоящего противника из-за лучшей разницы мячей.

    У «стекольщиков» аналогичные результаты. Они проиграли в этом розыгрыше АПЛ две встречи, а еще раз разошлись миром и трижды одерживали виктории.

  • Эффект Варди. «Лестер» впервые за 47 лет обыграл «Арсенал» на выезде
  • «Лисы» одержали минимальную победу благодаря голу Джейми Варди
  • 26/10/2020

    • В своей последней проведенной игре в чемпионате «орлы» на выезде добился победы в дерби над «Фулхэмом» (2:1), а неделей ранее они в родных стенах сыграли вничью с «Брайтоном» (1:1).

    За последние пять выездных официальных игр «Кристал Пэлас» победил в двух из них, раз сыграл вничью и дважды был повержен.

    В минувшем сезоне «волки» дома одолели «орлов» со счетом 2:0, а в Лондоне была ничья — 0:0.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Вулверхэмптона» — 2.06, победа «Кристал Пэлас» — 4.18, ничья — 3.42.

    20 000ПолучитьБонус на первое пополнениеleon.ru 15 000ЗабратьБонус на первое пополнениеbettery.ru

    В восьми последних очных противостояниях этих команд только дважды было забито меньше двух мячей. Так что и от данного матча ожидаем парочку результативных ударов.

    Наши прогноз и ставки на эту встречу — ТБ 2,0. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.65
  • Прогноз на матч Барыс — Куньлунь
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Трактор — Динамо Рига
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Торпедо — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Локомотив — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч Северсталь — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Ак Барс — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Шальке — Штутгарт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Ковентри — Рединг
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.02
  • Прогноз на матч Эйбар — Кадис
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.31
  • Экспресс дня 30 октября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Пасуш де Феррейра — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Фрагмент матча
  • К проблемам в обороне добавились ляпы Сафонова. «Краснодар» уступил «Челси»
    • Вчера в 00:26     Хабиб Нурмагомедов
  • Абсолютно великий. Хабиб ушел максимально красиво
    • 12:56 25/10/2020     Килиан Мбаппе
  • Трансферный дайджест. 20-26 октября
    • 20:53 26/10/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Вулверхэмптон» — «Кристал Пэлас». Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч чемпионата Англии 30 октября 2020 года.. Прогноз на «Вулверхэмптон» — «Кристал Пэлас». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.87
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры