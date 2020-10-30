«Вулверхэмптон» — «Кристал Пэлас». Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч чемпионата Англии 30 октября 2020 года.

В пятницу, 30 октября, в стартовом поединке 7-го тура АПЛ «Вулверхэмптон» на своем стадионе «Молинью» примет лондонский «Кристал Пэлас». Начало — в 23:00 по мск. Прогноз на «Вулверхэмптон» — «Кристал Пэлас».

«Вулверхэмптон»

«Вулверхэмптон», который в минувшем сезоне до последнего бился за место в еврокубках, но не попал туда, в текущем чемпионате Англии с десятью набранными баллами идет пока на девятой строчке.

Из шести сыгранных встреч Премьер-лиги «волки» выиграли три из них, а также дважды потерпели фиаско и раз расписали мировую. Отметим, что в трех последних турах они не проигрывали.

В минувшем туре, прошедшем неделю тому назад, «оранжево-черные» в родных стенах поделили очки с «Ньюкаслом», сыграв 1:1, а до этого дважды одерживали «сухие» минимальные виктории над «Фулхэмом» дома и над «Лидсом» в гостях.

Календарь и таблица АПЛ

«Вулверхэмптон» еще с учетом прошлого сезона выиграл лишь одну игру из последних пяти проведенных на своей территории, раз сыграл вничью и трижды был повержен.

«Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас», решавший успешно в минувшем сезоне задачу с сохранением, в этом первенстве также заработал десять очков и находится строкой выше предстоящего противника из-за лучшей разницы мячей.

У «стекольщиков» аналогичные результаты. Они проиграли в этом розыгрыше АПЛ две встречи, а еще раз разошлись миром и трижды одерживали виктории.

В своей последней проведенной игре в чемпионате «орлы» на выезде добился победы в дерби над «Фулхэмом» (2:1), а неделей ранее они в родных стенах сыграли вничью с «Брайтоном» (1:1).

За последние пять выездных официальных игр «Кристал Пэлас» победил в двух из них, раз сыграл вничью и дважды был повержен.

В минувшем сезоне «волки» дома одолели «орлов» со счетом 2:0, а в Лондоне была ничья — 0:0.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Вулверхэмптона» — 2.06, победа «Кристал Пэлас» — 4.18, ничья — 3.42.

В восьми последних очных противостояниях этих команд только дважды было забито меньше двух мячей. Так что и от данного матча ожидаем парочку результативных ударов.

Наши прогноз и ставки на эту встречу — ТБ 2,0. 0