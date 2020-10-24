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    «Торпедовцы» продолжат погоню за лидерами?

    «Торпедо» — «Алания». Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч ФНЛ 24 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Торпедо» — «Алания»
    «Торпедо»
    24 октября в рамках 17-го тура первой российской лиги московское «Торпедо» на своем поле примет владикавказскую «Аланию». Начало игры — в 17:00 по мск. Прогноз на «Торпедо» — «Алания».
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    Футбол. Россия. ФНЛ 24 Октября 2020 года
    Торпедо
  • Москва
    •  Торпедо 17:00 Алания Алания
  • Владикавказ
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    «Торпедо»

    В турнирной таблице ФНЛ «Торпедо» находится на четвертой позиции,имея в своем активе 31 набранный пункт, уступая второй строке пять очков.

    После неудач в конце сентября, где «автозаводцы» проиграли дома 0:2 «Нижнему Новгороду» и расписали мировую 0:0 в дерби с «Чертаново», они выиграли последующие четыре игры.

    В этот удачный отрезок «черно-белые» в родных стенах одолели 1:0 «Томь», 3:0 брянское «Динамо» и 4:0 «Нефтехимик», а также в Омске переиграли 2:0 местный «Иртыш».

    Прогнозы на ФНЛ

    В родных в текущем розыгрыше ФНЛ «Торпедо» выиграло три встречи, дважды сыграло вничью и столько же игр проиграло, разница мячей — 11:6.

    «Алания»

    «Алания» имеет на своем счету на три балла меньше, чем у предстоящего противника, с которыми находится на шестой строчке в турнирной таблице ФНЛ.

    Владикавказцы за последние 11-ть встреч первенства потерпели лишь одно фиаско, уступив в начале этого месяца в Самаре «Крыльям Советов» со счетом 0:2.

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    • После этого «желто-красные» в родных стенах разобрались с «Волгарем» (2:0), а затем они дважды сыграли вничью, поочередно поделив очки в Воронеже с «Факелом» (0:0) и дома с «Шинником» (4:4), отыгравшись с 1:4.

    В гостевых играх этого первенства «Алания» смогла выиграть четыре поединка, трижды сыграла вничью и трижды потерпела фиаско, разница мячей — 12:8.

    Последний раз эти клубы встречались в сезоне 2013/14 в рамках ФНЛ. Тогда дважды победило «Торпедо» — 2:0 и 3:0.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Торпедо» — 1.93, победа «Алании» — 3.80, ничья — 3.64.

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    «Торпедовцы» не пропускали в последних пяти своих играх, но т.к. у владикавказцев все в порядке с атакой, рекомендуем в этой встрече ставить на обмен голами.

    Наш прогноз на эту игру — обе забьют: да. 0

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