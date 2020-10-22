«Слован» Либерец — «Гент». Прогноз (к. 2.90) и ставки на матч футбольной Лиги Европы 22 октября 2020 года

В четверг, 22 октября, «Слован» Либерец на своем поле примет «Гент» в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча, которая пройдет на стадионе «Стадион У Нисы», начнется в 22:00 по московскому времени. Прогноз на «Слован» Либерец — «Гент».

«Слован» Либерец

«Слован» из Либерец начал свой путь в текущем розыгрыше Лиги Европы со второго квалификационного раунда, в котором легко на выезде справился с литовским клубом «Ритеряй», выиграв 5:1.

На следующем этапе он играл также вне родных стен. На этот раз была обыграна румынская «Стяуа» со счетом 2:0. При этом чехи с 20-й минуты играли в большинстве.

В раунде плей-офф команда переиграла АПОЭЛ (3:0) на своем поле и вышла в групповой раунд турнира.

Все прогнозы на Лигу Европы

В трех предыдущих матчах коллектив одержал победы. По итогам шести туров он занимает седьмое место с 10 очками.

«Гент»

«Гент» начал выступления в еврокубках с Лиги чемпионов, где в третьем квалификационном раунде он прошел венский «Рапид» (2:1).

После этого бельгийский клуб уступил киевскому «Динамо» путевку в групповой этап. В первом матче коллектив проиграл дома 1:2, после чего в гостях потерпел разгром 0:3.

Только после этого «Гент» одержал первую победу за три матча. В целом ему удалось выиграть лишь раз за пять поединков во всех турнирах.

Четырежды в данной серии клуб терпел поражения. По итогам девяти туров бельгийского первенства он занимает 13 позицию с девятью очками.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,37.

Успех хозяев поля оценивается в 3,00, тогда как ничья — в 3,30.

Наши прогноз и ставка на матч — обе команды забьют без ничьей за 2,90. 0