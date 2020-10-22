«Слован» Либерец — «Гент». Прогноз (к. 2.90) и ставки на матч футбольной Лиги Европы 22 октября 2020 года

«Слован» Либерец
«Слован» из Либерец начал свой путь в текущем розыгрыше Лиги Европы со второго квалификационного раунда, в котором легко на выезде справился с литовским клубом «Ритеряй», выиграв 5:1.
На следующем этапе он играл также вне родных стен. На этот раз была обыграна румынская «Стяуа» со счетом 2:0. При этом чехи с 20-й минуты играли в большинстве.
В раунде плей-офф команда переиграла АПОЭЛ (3:0) на своем поле и вышла в групповой раунд турнира.
В трех предыдущих матчах коллектив одержал победы. По итогам шести туров он занимает седьмое место с 10 очками.
«Гент»
«Гент» начал выступления в еврокубках с Лиги чемпионов, где в третьем квалификационном раунде он прошел венский «Рапид» (2:1).
После этого бельгийский клуб уступил киевскому «Динамо» путевку в групповой этап. В первом матче коллектив проиграл дома 1:2, после чего в гостях потерпел разгром 0:3.
Только после этого «Гент» одержал первую победу за три матча. В целом ему удалось выиграть лишь раз за пять поединков во всех турнирах.
Четырежды в данной серии клуб терпел поражения. По итогам девяти туров бельгийского первенства он занимает 13 позицию с девятью очками.
Прогноз и ставка
Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,37.
Успех хозяев поля оценивается в 3,00, тогда как ничья — в 3,30.
Наши прогноз и ставка на матч — обе команды забьют без ничьей за 2,90. 0