«Торпедо» — «Динамо» Брянск. Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч ФНЛ 13 октября 2020 года

Во вторник, 13 октября, в рамках 15-го тура первой российской лиги московское «Торпедо» на своем поле сыграет с брянским «Динамо». Начало игры — в 19:30 по мск. Прогноз на «Торпедо» — «Динамо» Брянск.

«Торпедо»

«Торпедо» перед стартом 15 тура идет на шестой позиции в турнирной таблице ФНЛ, имея в своем активе 25 очков, что на три меньше, чем у четвертой позиции.

«Автозаводцы» в отрезке последних пяти матчей первенства уступили лишь в одной игре, потерпев домашнее фиаско от «Нижнего Новгорода» (0:2), набравшего сумасшедшую форму в последнее время.

Также москвичи еще одну игру свели вничью, поделив очки в дерби с «Чертаново» (0:0). Три другие встречи они выиграли, одолев 1:0 дома «Томь» и 2:0 в Омске «Иртыш», а также получив техническую викторию над «Енисеем».

Все прогнозы на футбол

На своей территории в этом сезоне «Торпедо» пока выступает не особо удачно, выиграв лишь раз при двух ничьих и поражениях, разница мячей — 4:6.

«Динамо» Брянск

Брянское «Динамо» с 19 набранными баллами находится на 11 позиции в турнирке ФНЛ, однако зона вылета находится всего на расстоянии трех очков.

После выхода из карантина в середине сентября, «сине-белые» успели выиграть две встречи, раз сыграли вничью и трижды терпели фиаско с общим счетом 0:9.

Одна из викторий была в минувшем туре в родных стенах над кризисным «Шинником» (2:0), а перед этим они расписали мировую в Воронеже с «Факелом» — 0:0.

Клуб из Брянска в текущем сезоне ФНЛ в гостях одержал две победы, раз сыграл вничью и трижды проигрывал, разница мячей — 3:11.

Этим летом клубы провели между собой товарищескую игру, которая закончилась мировым исходом со счетом 1:1.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают преимущество хозяевам. На победу «Торпедо» предлагают — 1.50.

На викторию «Динамо» дают — 6.80, ничья оценена — в 4.20.

«Торпедовцы», претендующие на повышение в классе, на своей арене обязаны уверенно обыгрывать середняка лиги. Наша ставка на эту игру — П1 с форой (-1). 0