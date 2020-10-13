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    «Автозаводцы» еще ближе станут к топ-4?

    «Торпедо» — «Динамо» Брянск. Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч ФНЛ 13 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Торпедо» — «Динамо» Брянск
    Игрок «Торпедо»
    Во вторник, 13 октября, в рамках 15-го тура первой российской лиги московское «Торпедо» на своем поле сыграет с брянским «Динамо». Начало игры — в 19:30 по мск. Прогноз на «Торпедо» — «Динамо» Брянск.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 13 Октября 2020 года
    Торпедо
  • Нижний Новгород
    •  Торпедо 19:30 Динамо Брянск Динамо Брянск
  • Брянск
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.40
  • X
  • 4.90
  • 2
  • 7.20
  • Ставка!
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    «Торпедо»

    «Торпедо» перед стартом 15 тура идет на шестой позиции в турнирной таблице ФНЛ, имея в своем активе 25 очков, что на три меньше, чем у четвертой позиции.

    «Автозаводцы» в отрезке последних пяти матчей первенства уступили лишь в одной игре, потерпев домашнее фиаско от «Нижнего Новгорода» (0:2), набравшего сумасшедшую форму в последнее время.

    Также москвичи еще одну игру свели вничью, поделив очки в дерби с «Чертаново» (0:0). Три другие встречи они выиграли, одолев 1:0 дома «Томь» и 2:0 в Омске «Иртыш», а также получив техническую викторию над «Енисеем».

    Все прогнозы на футбол

    На своей территории в этом сезоне «Торпедо» пока выступает не особо удачно, выиграв лишь раз при двух ничьих и поражениях, разница мячей — 4:6.

    «Динамо» Брянск

    Брянское «Динамо» с 19 набранными баллами находится на 11 позиции в турнирке ФНЛ, однако зона вылета находится всего на расстоянии трех очков.

    После выхода из карантина в середине сентября, «сине-белые» успели выиграть две встречи, раз сыграли вничью и трижды терпели фиаско с общим счетом 0:9.

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    • Одна из викторий была в минувшем туре в родных стенах над кризисным «Шинником» (2:0), а перед этим они расписали мировую в Воронеже с «Факелом» — 0:0.

    Клуб из Брянска в текущем сезоне ФНЛ в гостях одержал две победы, раз сыграл вничью и трижды проигрывал, разница мячей — 3:11.

    Этим летом клубы провели между собой товарищескую игру, которая закончилась мировым исходом со счетом 1:1.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают преимущество хозяевам. На победу «Торпедо» предлагают — 1.50.

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    На викторию «Динамо» дают — 6.80, ничья оценена — в 4.20.

    «Торпедовцы», претендующие на повышение в классе, на своей арене обязаны уверенно обыгрывать середняка лиги. Наша ставка на эту игру — П1 с форой (-1). 0

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    «Торпедо» — «Динамо» Брянск. Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч ФНЛ 13 октября 2020 года. Прогноз на «Торпедо» — «Динамо» Брянск. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.75
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