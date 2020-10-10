Фарерские острова — Латвия. Прогноз (к. 1.76) и ставки на Лигу наций 10 октября 2020 года

10 октября в Торсхавне на стадионе «Торсволлур» сборная Фарерских островов примет национальную команду Латвии. Игра начнется в 19:00 по мск. Прогноз на Фарерские острова — Латвия.

Фарерские острова

В минувшем розыгрыше Лиги наций Фареры в одной компании с Косово, Азербайджаном и Мальтой финишировали третьими, выиграв одну игру при двух ничьих и трех поражениях.

Квалификация к Евро-2020 прошла крайне неудачно для «рыбаков». Они смогли обыграть лишь дома мальтийцев (1:0), а остальные другие девять встреч они проиграли.

Стоит отметить, что шесть фиаско из девяти были «сухими». За весь тот турнир островитяне сподобились забить всего лишь четыре гола в десяти играх.

Все прогнозы на Лигу наций

Старт в новом розыгрыше Лиги наций для фаерерцев прошел просто блестяще. Они выиграли поочередно на своей арене у Мальты (3:2), а затем в гостях переиграли 1:0 Андорру.

Латвия

Сборная Латвии, которая в своем послужном списке имеет участие в финальной части Евро-2004, в последнее время сильно сдала и теперь имеет разборки только с «карликами».

В минувшем розыгрыше Лиги наций латвийцы ни разу не победили, четырежды сыграв вничью и дважды проиграв. Хотя соперники не были самыми сильными — Грузия, Казахстан и Андорра.

Отбор к чемпионату Европы-2020 тоже был провален. Прибалтийцы девять раз проиграли и раз победили, правда, одолев в родных стенах неслабую Австрию — 1:0.

В новой Лиги наций Латвия по-прежнему не может победить, дважды сыграв вничью. На старте она поделила очки с Андоррой (0:0) дома, а затем привезла мировую с Мальты — 1:1.

Между собой эти сборные играли трижды. Два раза победитель не был выявлен (0:0 и 1:1), а еще раз выиграли островитяне в Латвии — 2:0.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают ощутимое преимущество хозяевам. На победу Фарер предлагают — 2.39.

На викторию Латвии дают — 3.48, ничья оценена — в 2.86.

Хотя эти коллективы и не радовали особой результативностью в очных противостояниях, но на этот раз ждем от них пару забитых мячей.

Наши прогноз и ставка — ТБ 1,5 за 1.76. 0