Фарерские острова — Латвия. Прогноз (к. 1.76) и ставки на Лигу наций 10 октября 2020 года

Фарерские острова
В минувшем розыгрыше Лиги наций Фареры в одной компании с Косово, Азербайджаном и Мальтой финишировали третьими, выиграв одну игру при двух ничьих и трех поражениях.
Квалификация к Евро-2020 прошла крайне неудачно для «рыбаков». Они смогли обыграть лишь дома мальтийцев (1:0), а остальные другие девять встреч они проиграли.
Стоит отметить, что шесть фиаско из девяти были «сухими». За весь тот турнир островитяне сподобились забить всего лишь четыре гола в десяти играх.
Старт в новом розыгрыше Лиги наций для фаерерцев прошел просто блестяще. Они выиграли поочередно на своей арене у Мальты (3:2), а затем в гостях переиграли 1:0 Андорру.
Латвия
Сборная Латвии, которая в своем послужном списке имеет участие в финальной части Евро-2004, в последнее время сильно сдала и теперь имеет разборки только с «карликами».
В минувшем розыгрыше Лиги наций латвийцы ни разу не победили, четырежды сыграв вничью и дважды проиграв. Хотя соперники не были самыми сильными — Грузия, Казахстан и Андорра.
Отбор к чемпионату Европы-2020 тоже был провален. Прибалтийцы девять раз проиграли и раз победили, правда, одолев в родных стенах неслабую Австрию — 1:0.
В новой Лиги наций Латвия по-прежнему не может победить, дважды сыграв вничью. На старте она поделила очки с Андоррой (0:0) дома, а затем привезла мировую с Мальты — 1:1.
Между собой эти сборные играли трижды. Два раза победитель не был выявлен (0:0 и 1:1), а еще раз выиграли островитяне в Латвии — 2:0.
Прогноз и ставки
В этом поединке букмекеры отдают ощутимое преимущество хозяевам. На победу Фарер предлагают — 2.39.
На викторию Латвии дают — 3.48, ничья оценена — в 2.86.
Хотя эти коллективы и не радовали особой результативностью в очных противостояниях, но на этот раз ждем от них пару забитых мячей.
Наши прогноз и ставка — ТБ 1,5 за 1.76. 0