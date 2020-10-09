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    Победит ли Уругвай Чили на старте отбора на ЧМ-2022?

    Уругвай — Чили. Прогноз (к. 2.20) и ставки на квалификацию ЧМ-2022 9 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на Уругвай — Чили
    Уругвай не проигрывает шесть матчей
    9 октября в матче первого тура отбора на чемпионат мира 2022 года сборная Уругвая в Монтевидео сыграет с национальной командой Чили. Начало — в 01:45 по мск. Прогноз на Уругвай — Чили.

    Уругвай

    Сборная Уругвая не проводила официальные матчи после Кубка Южной Америки, который прошел летом 2019 года. Стоит отметить, что команда провалила турнир.

    В группе она показали себя хорошо, но в плей-офф потерпела неудачу, поскольку проиграла в 1/4 финала сборной Перу по серии пенальти.

    После этого «небесно-голубые» проводили только контрольные поединки. Так, «небесные олимпийцы» сыграли вничью со сборной США (1:1).

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    После этого уругвайцы победили Коста-Рику (2:1). Затем они дважды противостояли Перу, и если первый матч выиграли 1:0, то во втором довольствовались ничьей 1:1.

    В двух предыдущих поединках «Селесте» обыграли на выезде Венгрию 2:1 и разошлись вничью 2:2 с Аргентиной.

    Чили

    Сборная Чили не смогла установить рекорд на Кубке Америки по количеству побед подряд. Команда проиграла в полуфинале сборной Перу (0:3) и уступила в матче за третье место Аргентина 2:1.

    Это также последние на сегодня официальные матчи коллектива. Осенью 2019 года он сыграл вничью 0:0 с Аргентиной и уступил Гондурасу 1:2.

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    • Затем «Ла Роха» снова добыла лишь ничью в поединке с Колумбией (0:0). В итоге пять матчей кряду чилийцы не смогли выиграть — три поражения и две ничьи.

    Эта серия прервалась в предыдущем поединке сборной — в октябре 2019 года она победила Гвинею (3:2) на нейтральном поле.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,78.

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    Успех гостей оценивается в 4,50, тогда как ничья — в 3,40.

    Прогноз и ставка на матч — Уругвай выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,20. 0

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    Уругвай — Чили. Прогноз (к. 2.20) и ставки на квалификацию ЧМ-2022 9 октября 2020 года. Прогноз на Уругвай — Чили. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.20
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