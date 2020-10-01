«Севилья» — «Леванте». Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 1 октября 2020 года

В четверг, 1 октября, «Севилья» на своем поле примет «Леванте» в рамках четвертого тура испанской Примеры. Встреча, которая пройдет в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан», начнется в 20:00 по московскому времени. Прогноз на «Севилья» — «Леванте».

«Севилья»

Прошлый сезон вышел весьма успешным для «Севильи». Команда заняла четвертое место и обеспечила себе путевку в Лигу чемпионов.

Впрочем, «рохибланкос» могли этого не делать, ведь сумели пробиться в главный еврокубок благодаря победе в Лиге Европы. В финальном матче они победили «Интер» (3:2).

В межсезонье подопечные Лопетеги победили дома «Леванте» (3:2). Накануне старта в Примере они проиграли «Баварии» (1:2) в матче за Суперкубоке УЕФА.

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В первом туре клуб победил на выезде «Кадис» со счетом 3:1.

«Леванте»

В межсезонье у «Леванте» все основные игроки остались в команде. Поэтому за сыгранность гостей можно не переживать.

В прошлом сезоне «Леванте» занял 12-е место, набрав на четыре очка меньше, чем «Валенсия». Учитывая возможности клубов, результат «Леванте» заслуживает самой высокой оценки.

«Лягушки» качественно провел заключительный отрезок прошлой кампании, проиграв только в трех матчах. И что интересно, команда исправно набирала очки даже в гостях.

В первом туре клуб проиграл в дерби «Валенсии» (2:4) на выезде. Во втором поединке Примеры в гостях была повержена «Осасуна» (3:1).

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,44.

Успех гостей оценивается в 7,50, ничья — в 4,50.

Наши прогноз и ставка — «Севилья» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,00. 0