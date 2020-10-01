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    Поднимется ли «Севилья» к лидерам?

    «Севилья» — «Леванте». Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 1 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Севилья» — «Леванте»
    «Севилья» выиграла в первом туре
    В четверг, 1 октября, «Севилья» на своем поле примет «Леванте» в рамках четвертого тура испанской Примеры. Встреча, которая пройдет в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан», начнется в 20:00 по московскому времени. Прогноз на «Севилья» — «Леванте».
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    Футбол. Испания. Примера 01 Октября 2020 года
    Севилья
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    •  Севилья 20:00 Леванте Леванте
  • Валенсия
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.45
  • X
  • 4.55
  • 2
  • 7.40
  • Ставка!
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    «Севилья»

    Прошлый сезон вышел весьма успешным для «Севильи». Команда заняла четвертое место и обеспечила себе путевку в Лигу чемпионов.

    Впрочем, «рохибланкос» могли этого не делать, ведь сумели пробиться в главный еврокубок благодаря победе в Лиге Европы. В финальном матче они победили «Интер» (3:2).

    В межсезонье подопечные Лопетеги победили дома «Леванте» (3:2). Накануне старта в Примере они проиграли «Баварии» (1:2) в матче за Суперкубоке УЕФА.

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    В первом туре клуб победил на выезде «Кадис» со счетом 3:1.

    «Леванте»

    В межсезонье у «Леванте» все основные игроки остались в команде. Поэтому за сыгранность гостей можно не переживать.

    В прошлом сезоне «Леванте» занял 12-е место, набрав на четыре очка меньше, чем «Валенсия». Учитывая возможности клубов, результат «Леванте» заслуживает самой высокой оценки.

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  • 25/09/2020

    • «Лягушки» качественно провел заключительный отрезок прошлой кампании, проиграв только в трех матчах. И что интересно, команда исправно набирала очки даже в гостях.

    В первом туре клуб проиграл в дерби «Валенсии» (2:4) на выезде. Во втором поединке Примеры в гостях была повержена «Осасуна» (3:1).

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,44.

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    Успех гостей оценивается в 7,50, ничья — в 4,50.

    Наши прогноз и ставка — «Севилья» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,00. 0

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    «Севилья» — «Леванте». Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 1 октября 2020 года. Прогноз на «Севилья» — «Леванте». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.00
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