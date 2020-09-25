«Лилль» — «Нант». Прогноз (к. 2.25) и ставки на чемпионат Франции 25 сентября 2020 года

«Лилль» встретится на своем поле с «Нантом» в рамках 5-го тура чемпионата Франции. Матч состоится в Лилле на стадионе «Пьер-Моруа» 25 сентября, начало — в 22:00 мск. Прогноз на «Лилль» — «Нант».

«Лилль»

В прошлом сезоне Лиги 1, завершенном досрочно, «Лилль» занял 4 место, обеспечив себе путевку в Лигу Европы. «Доги» набрали 49 очков в 28 матчах, при разнице мячей 35-27.

В августе «Лилль» провел контрольные матчи с бельгийским «Андерлехтом» (2:0) и голландским «АЗ Алкмааром» (1:2).

В стартовом туре «Доги» на своем поле сыграли вничью с «Ренном» (1:1). Во втором — «Лилль» на выезде победил «Реймс» (1:0).

Затем коллектив переиграл дома «Метц» (1:0) и разошелся миром в гостях с «Марселем» (1:1), после чего занимает пятое место с отставанием в один балл от топ-3.

«Нант»

«Нант» в прошлом сезоне французской Лиги 1 стал лишь 13-м, поэтому тоже не заслужил представлять страну в еврокубках.

В контрольных встречах минувшим летом «канарейки» обыграли «Стад Ньон» (6:0) и «Гавр» (3:1), а также разошлись миром с «Андерлехтом» (0:0).

В первом туре национального первенства сезона 2020/21 подопечные Кристиана Гуркюффа поделили очки с «Бордо» (0:0). А во втором одолели «Ним» (2:1).

В третьем и четвертом они проиграли на выезде «Монако» (1:2) и разошлись миром с «Сент-Этьеном» (2:2) дома. «Канарейки» идут на 14-м месте с пятью очками.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,75, тогда как успех гостей оценивается в 5,00, ничья — в 3,50.

Рекомендуем попробовать поставить на то, что «Лилль» выиграет, и в матче будет забито два или более голов за 2,25. 0