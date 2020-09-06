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    Швейцария — Германия. Прогноз (к. 2.20) и ставки на матч Лиги наций УЕФА 6 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на Швейцария — Германия
    Сборная Германии
    Во 2-м туре Лиги наций в рамках Лиги А сборная Швейцарии будет принимать команду Германии. Встреча пройдет 6 сентября в Базеле на арене «Санкт-Якоб Парк» . Начало — в 21:45 мск. Прогноз на Швейцария — Германия.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. Лига A, группа 4 06 Сентября 2020 года
    Швейцария
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    •  Швейцария 21:45 Германия Германия
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    Коэффициенты на матч
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    Сборная Швейцарии

    В прошлом сезоне Швейцария начала Лигу наций с победы и в итоге заняла первое место в группе с Исландией (6:0 дома, 2:1 в гостях) и Бельгией (1:2 в гостях, 5:2 дома).

    В финальной части турнира, проходившей в Португалии, Швейцария заняла четвёртое место, поиграв в полуфинале Португалии (1:3) и уступив в матче за бронзу команде Англии (0:0, 5:6 по пенальти).

    Все прогнозы на Лигу наций

    В отборе Евро-2020 команда Швейцарии тоже выиграла свою группу, уступив всего 1 раз — на выезде Дании (0:1), но одержав 5 побед, и 2 раза сыграв вничью (с Данией 3:3 и Ирландией 1:1).

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  • 01/09/2020

    • Последнюю официальную встречу квалификации к Евро-2020 команда Швейцарии провела в ноябре 2019 года, разгромив сборную Гибралтара (6:1).

    В первом матче Лиги наций швейцарцы на выезде уступили команде Украины со счетом 1:2, хотя выглядели предпочтительнее по игре.

    Сборная Германии

    В предыдущем розыгрыше Лиги Наций немцы заняли последнее место в своей группе, однако избежали вылета благодаря увеличению количества команд в Лиге А с 12 до 16.

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  • 31/08/2020

    • Зато в квалификации Евро-2020 немцы заняли первое место в группе С, набрав 21 очко в 8 матчах. Единственное поражение команда Йоахима Лева потерпела дома от Голландии (2:4), финишировавшей второй.

    В последних матчах в ноябре прошлого года Германии на своем поле разгромила сначала сборную Белоруссии (4:0), а потом команду Северной Ирландии (6:1).

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    Главный тренер национальной команды Германии оставил ряд игроков основы вне заявки на ближайшие матчи Лиги Наций — из «Баварии» были вызваны лишь защитник Никлас Зюле и вингер Лерой Сане.

    Зато вызваны три дебютанта — один вынужденно, из-за травмы запасного голкипера тер Штегена. Немецкая команда занимает 15-е место в рейтинге ФИФА.

    Календарь и таблица Лиги наций

    Команда в первом туре нового сезона Лиги Наций сыграла на своём поле вничью с испанцами (1:1), упустив победу на пятой компенсированной минуте.

    Прогноз и ставки

    На победу Швейцарии в этой встрече букмекеры дают коэффициент 4.50, на ничью — 3.55, а на победу Германии — 1.85.

    Швейцарцы не проигрывают в 16 последних официальных домашних матчах (14 побед, 2 ничьи). Тем не менее, сборная Германии вряд ли настроена терять очки второй матч подряд, прогнозируем что немцы не проиграют.

    Интересны варианты для ставок: ТМ 2,5 за 1.80 и «Обе забьют» за 1.90. 0

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    Швейцария — Германия. Прогноз (к. 2.20) и ставки на матч Лиги наций УЕФА 6 сентября 2020 года. Прогноз на Швейцария — Германия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.20
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