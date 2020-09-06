Швейцария — Германия. Прогноз (к. 2.20) и ставки на матч Лиги наций УЕФА 6 сентября 2020 года

Во 2-м туре Лиги наций в рамках Лиги А сборная Швейцарии будет принимать команду Германии. Встреча пройдет 6 сентября в Базеле на арене «Санкт-Якоб Парк» . Начало — в 21:45 мск. Прогноз на Швейцария — Германия.

Сборная Швейцарии

В прошлом сезоне Швейцария начала Лигу наций с победы и в итоге заняла первое место в группе с Исландией (6:0 дома, 2:1 в гостях) и Бельгией (1:2 в гостях, 5:2 дома).

В финальной части турнира, проходившей в Португалии, Швейцария заняла четвёртое место, поиграв в полуфинале Португалии (1:3) и уступив в матче за бронзу команде Англии (0:0, 5:6 по пенальти).

Все прогнозы на Лигу наций

В отборе Евро-2020 команда Швейцарии тоже выиграла свою группу, уступив всего 1 раз — на выезде Дании (0:1), но одержав 5 побед, и 2 раза сыграв вничью (с Данией 3:3 и Ирландией 1:1).

Последнюю официальную встречу квалификации к Евро-2020 команда Швейцарии провела в ноябре 2019 года, разгромив сборную Гибралтара (6:1).

В первом матче Лиги наций швейцарцы на выезде уступили команде Украины со счетом 1:2, хотя выглядели предпочтительнее по игре.

Сборная Германии

В предыдущем розыгрыше Лиги Наций немцы заняли последнее место в своей группе, однако избежали вылета благодаря увеличению количества команд в Лиге А с 12 до 16.

Зато в квалификации Евро-2020 немцы заняли первое место в группе С, набрав 21 очко в 8 матчах. Единственное поражение команда Йоахима Лева потерпела дома от Голландии (2:4), финишировавшей второй.

В последних матчах в ноябре прошлого года Германии на своем поле разгромила сначала сборную Белоруссии (4:0), а потом команду Северной Ирландии (6:1).

Главный тренер национальной команды Германии оставил ряд игроков основы вне заявки на ближайшие матчи Лиги Наций — из «Баварии» были вызваны лишь защитник Никлас Зюле и вингер Лерой Сане.

Зато вызваны три дебютанта — один вынужденно, из-за травмы запасного голкипера тер Штегена. Немецкая команда занимает 15-е место в рейтинге ФИФА.

Календарь и таблица Лиги наций

Команда в первом туре нового сезона Лиги Наций сыграла на своём поле вничью с испанцами (1:1), упустив победу на пятой компенсированной минуте.

Прогноз и ставки

На победу Швейцарии в этой встрече букмекеры дают коэффициент 4.50, на ничью — 3.55, а на победу Германии — 1.85.

Швейцарцы не проигрывают в 16 последних официальных домашних матчах (14 побед, 2 ничьи). Тем не менее, сборная Германии вряд ли настроена терять очки второй матч подряд, прогнозируем что немцы не проиграют.

Интересны варианты для ставок: ТМ 2,5 за 1.80 и «Обе забьют» за 1.90. 0