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    Сможет ли «Чикаго» повторно обыграть «Цинциннати»?

    «Цинциннати» — «Чикаго Файр». Прогноз и ставки на матч чемпионата MLS 3 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Цинциннати» — «Чикаго Файр»
    Футболисты «Чикаго Файр»
    В четверг, 3 сентября, «Цинциннати» на своем поле примет «Чикаго Файр» в рамках регулярного чемпионата MLS. Встреча, которая пройдет на стадионе «Нипперт», начнется в 02:30 по московскому времени. Прогноз на «Цинциннати» — «Чикаго Файр».
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    Футбол. США. MLS 02 Сентября 2020 года Коэффициенты на матч
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    «Цинциннати»

    «Цинциннати» занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 8 очков.

    В восьми сыгранных турах «оранжево-синие» одержали две победы, дважды сыграли вничью и потерпели четыре поражения.

    В августе подопечные Япа Стама поделили очки с «Ди Си Юнайтед» (0:0) и «Коламбус Крю» (0:0), а также уступили «Чикаго Файр» (0:3).

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    Среди травмированных у «Цинциннати» значатся вратарь Ричи Спенсер и полузащитник Джимми Маклафлин.

    «Чикаго Файр»

    «Чикаго Файр» расположился на 12-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 7 баллами.

    На счету «парней в красном» две победы, одна ничья и пять поражений в восьми сыгранных матчах.

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    В августе команда Рафаэля Вики успела проиграть «Коламбус Крю» (0:3) и «Нью-Йорк Сити» (1:3), разгромив при этом «Цинциннати» (3:0).

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    После травм у «Чикаго» восстанавливаются вратарь Кеннет Кронхольм и защитник Йохан Каппелхоф.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Чикаго Файр» — 2.16, победа «Цинциннати» — 3.20, ничья — 3.60.

    Раз уж команды встречались несколько дней назад, то в первую очередь будем исходить из того, что «парни в красном» полностью переиграли своего соперника, не оставив ему ни единого шанса.

    Да, в двух других августовских встречах команда Рафаэля Вики уступила, зато играла она с прицелом на атаку, что должно сыграть ей на руку и на стадионе «Нипперт». Наш прогноз — «победа гостей».

    Еще один интересный вариант — «гости не проиграют и тотал больше 2» за 1.86. В первую очередь ждем голов от «Чикаго», поскольку у «Цинциннати» с этим имеются проблемы. 0

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    «Цинциннати» — «Чикаго Файр». Прогноз и ставки на матч чемпионата MLS 3 сентября 2020 года. Прогноз на «Цинциннати» — «Чикаго Файр». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.16
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