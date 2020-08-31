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    Команды много не забьют?

    «Чайка» — «Факел». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч ФНЛ 31 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Чайка» — «Факел»
    Магомед Адиев
    В рамках 6 тура ФНЛ встретятся «Чайка» и «Факел». Игра состоится 31 августа. Начало поединка в 18:00 по московскому времени. Прогноз на «Чайка» — «Факел».
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    Футбол. Россия. ФНЛ 31 Августа 2020 года
    Чайка
  • Песчанокопское
    •  Чайка 18:00 Факел Факел
  • Россия. ФНЛ
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.10
  • X
  • 3.15
  • 2
  • 3.80
  • Ставка!
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    «Чайка»

    Команда имеет один из худших показателей в турнире на данный момент. В нынешнем сезоне она одержала лишь одну победу. «Чайка» занимает 17 место в зоне вылета и звезд неба пока не хватает.

    В прошлом туре коллектив одержал первую победу в ФНЛ этого розыгрыша, победит «Волгарь» со счетом 2:1. Перед этим в чемпиона клуб уступил «Крыльям Советов» 0:3, а также сыграл вничью с «Текстильщиком». Матч закончился со счетом 1:1.

    Отметим, что «Чайка» не смогли зацепиться за Кубок России, поскольку из него она вылетела. В 1/64 хозяева проиграли «Текстильщику» 0:2.

    К слову, поражение в Кубке России стало для команды третьим домашним фиаско в последних четырех играх.

    «Факел»

    У «Факела» результат еще хуже, поскольку команда имеет 3 поражения. Она не выигрывает четыре тура подряд, занимая 19 место с 4 очками.

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    • «Факел» проиграл в Кубке России «СКА-Хабаровску» в серии пенальти, поэтому безвыигрышная серия команды составляет 5 поединков.

    Победив «Акрон» 1:0, гости начали проигрывать. Они уступили «Краснодару-2» 1:3 и «Балтике» 0:1. Затем последовала ничья с «Велесом» (0:0) и еще одна неудача в игре против «СКА-Хабаровска» (0:1).

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    Отметим, что «Факел» не побеждал в 11 гостевых матчах с учетом всех турниров. Подразумевается основное время.

    Прогноз

    Обе команды находятся в непростом положении. Довольно сложно предсказать возможный исход матча. Понятно одно — соперники будут бороться за очки.

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    Букмекеры предлагают такие коэффициенты: 2.07 и 3.70. На ничью они установили цифру 3.20.

    Хотим предложить вариант с тоталом матча. Так как последние три встречи между этими командами заканчивались с тоталом меньше 2.5, то предлагаем именно этот вариант. Голами оба коллектива в последних своих играх не блистали. Ставка — тотал меньше 2.5 за 1.66. 0

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    «Чайка» — «Факел». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч ФНЛ 31 августа 2020 года. Прогноз на «Чайка» — «Факел». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.66
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