«Чайка» — «Факел». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч ФНЛ 31 августа 2020 года

В рамках 6 тура ФНЛ встретятся «Чайка» и «Факел». Игра состоится 31 августа. Начало поединка в 18:00 по московскому времени. Прогноз на «Чайка» — «Факел».

«Чайка»

Команда имеет один из худших показателей в турнире на данный момент. В нынешнем сезоне она одержала лишь одну победу. «Чайка» занимает 17 место в зоне вылета и звезд неба пока не хватает.

В прошлом туре коллектив одержал первую победу в ФНЛ этого розыгрыша, победит «Волгарь» со счетом 2:1. Перед этим в чемпиона клуб уступил «Крыльям Советов» 0:3, а также сыграл вничью с «Текстильщиком». Матч закончился со счетом 1:1.

Отметим, что «Чайка» не смогли зацепиться за Кубок России, поскольку из него она вылетела. В 1/64 хозяева проиграли «Текстильщику» 0:2.

К слову, поражение в Кубке России стало для команды третьим домашним фиаско в последних четырех играх.

«Факел»

У «Факела» результат еще хуже, поскольку команда имеет 3 поражения. Она не выигрывает четыре тура подряд, занимая 19 место с 4 очками.

«Факел» проиграл в Кубке России «СКА-Хабаровску» в серии пенальти, поэтому безвыигрышная серия команды составляет 5 поединков.

Победив «Акрон» 1:0, гости начали проигрывать. Они уступили «Краснодару-2» 1:3 и «Балтике» 0:1. Затем последовала ничья с «Велесом» (0:0) и еще одна неудача в игре против «СКА-Хабаровска» (0:1).

Отметим, что «Факел» не побеждал в 11 гостевых матчах с учетом всех турниров. Подразумевается основное время.

Прогноз

Обе команды находятся в непростом положении. Довольно сложно предсказать возможный исход матча. Понятно одно — соперники будут бороться за очки.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

Букмекеры предлагают такие коэффициенты: 2.07 и 3.70. На ничью они установили цифру 3.20.

Хотим предложить вариант с тоталом матча. Так как последние три встречи между этими командами заканчивались с тоталом меньше 2.5, то предлагаем именно этот вариант. Голами оба коллектива в последних своих играх не блистали. Ставка — тотал меньше 2.5 за 1.66. 0