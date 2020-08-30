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    Одержит ли «Лилль» свою первую победу в сезоне?

    «Реймс» — «Лилль». Прогноз (к. 5.50) и ставки на матч чемпионата Франции 30 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Реймс» — «Лилль»
    «Лилль» сыграл вничью в первом туре
    Во втором туре французской Лиги 1 «Реймс» будет принимать «Лилль». Игра пройдет на стадионе «Огюст Делоне» 30 августа. Начало встречи — в 14:00 мск. Прогноз на «Реймс» — «Лилль».
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    Футбол. Франция. Лига 1 30 Августа 2020 года
    Реймс
  • Франция. Лига 1
    •  Реймс 14:00 Лилль Лилль
  • Франция. Лига 1
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.05
  • X
  • 3.05
  • 2
  • 2.50
  • Ставка!
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    «Реймс»

    В 28 матчах прерванного сезона 2019/2020 команда из одноименного города набрала 41 очко. В таблице чемпионата она заняла 6 место и обеспечила себе участие в квалификации Лиги Европы.

    После вылета из полуфинала Кубка лиги от ПСЖ (0:3) «Реймс» принял участие в восьми встречах в рамках Лиги 1.

    В последних четырех турах сезона «Реймс» никому не проиграл. Команда Гийона взяла верх над «Ренном» (1:0), скатала вничью с «Сент-Этьеном» (1:1) и «Монако» (1:1), а также победила «Брест» (1:0).

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    В стартовом туре нового сезона коллектив разошелся миром с «Монако» (2:2) на выезде.

    «Лилль»

    В прошлом сезоне Лиги 1 коллектив из одноименного города сумел набрать 49 очков в 28 матчах. В таблице он занял 4 место, обеспечив себе путевку в Лигу Европы.

    В финальных трех турах приостановленного сезона «Лилль» победил, не пропустив ни единого гола. В этих матчах команда обыграла «Тулузу» (3:0), «Нант» (1:0) и «Лион» (1:0).

    В первом туре новой кампании «Доги» также сыграли вничью. В домашнем матче они сыграли вничью с «Ренном» (1:1).

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,55, тогда как успех хозяев поля оценивается в 3,00, ничья — в 3,00.

    Рекомендуем ставить на то, что «Лилль» выиграет, и обе команды забьют за 5,50. 0

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