«Реймс» — «Лилль». Прогноз (к. 5.50) и ставки на матч чемпионата Франции 30 августа 2020 года

Во втором туре французской Лиги 1 «Реймс» будет принимать «Лилль». Игра пройдет на стадионе «Огюст Делоне» 30 августа. Начало встречи — в 14:00 мск. Прогноз на «Реймс» — «Лилль».

«Реймс»

В 28 матчах прерванного сезона 2019/2020 команда из одноименного города набрала 41 очко. В таблице чемпионата она заняла 6 место и обеспечила себе участие в квалификации Лиги Европы.

После вылета из полуфинала Кубка лиги от ПСЖ (0:3) «Реймс» принял участие в восьми встречах в рамках Лиги 1.

В последних четырех турах сезона «Реймс» никому не проиграл. Команда Гийона взяла верх над «Ренном» (1:0), скатала вничью с «Сент-Этьеном» (1:1) и «Монако» (1:1), а также победила «Брест» (1:0).

В стартовом туре нового сезона коллектив разошелся миром с «Монако» (2:2) на выезде.

«Лилль»

В прошлом сезоне Лиги 1 коллектив из одноименного города сумел набрать 49 очков в 28 матчах. В таблице он занял 4 место, обеспечив себе путевку в Лигу Европы.

В финальных трех турах приостановленного сезона «Лилль» победил, не пропустив ни единого гола. В этих матчах команда обыграла «Тулузу» (3:0), «Нант» (1:0) и «Лион» (1:0).

В первом туре новой кампании «Доги» также сыграли вничью. В домашнем матче они сыграли вничью с «Ренном» (1:1).

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,55, тогда как успех хозяев поля оценивается в 3,00, ничья — в 3,00.

Рекомендуем ставить на то, что «Лилль» выиграет, и обе команды забьют за 5,50. 0