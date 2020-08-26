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    Справится ли ослабленный «Локомотив» с «Ахматом»?

    «Локомотив» — «Ахмат». Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч чемпионата России по футболу 26 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Локомотив» — «Ахмат»
    «Локомотив»
    В среду, 26 августа, «Локомотив» на своем поле примет «Ахмат» в рамках 5-го тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «РЖД Арене», начнется в 18:30 по московскому времени. Прогноз на «Локомотив» — «Ахмат».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 26 Августа 2020 года
    Локомотив
  • Москва
    •  Локомотив 18:30 Ахмат Ахмат
  • Грозный
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.75
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 4.70
  • Ставка!
    •

    «Локомотив»

    Железнодорожники финишировали в прошлом сезоне на второй строчке, отстав от «Зенита» на 15 очков. Разница мячей 41-29, лучшим бомбардиром с 12 голами стал Алексей Миранчук.

    В межсезонье команду покинули нападающий Джефферсон Фарфан, хавбеки Жоау Мариу и Никита Дорофеев, в аренду ушли защитник Брайан Идову и нападающий Тимур Сулейманов.

    Из «Перуджи» пришел защитник Слободан Райкович, из «Бунедкора» куплен полузащитник Жасур Жалолиддинов, из солигорского «Шахтера» форвард Виталий Лисакович, из аренды вернулся Федор Смолов.

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    • Новый сезон подопечные Марко Николича начали с матча за Суперкубок России, в котором «Локо» уступил «Зениту» со счетом 1:2.

    В 1-м туре РПЛ «Локомотив» в Казани обыграл «Рубин» (2:0), а во втором туре железнодорожники на своем поле одолели «Краснодар» (1:0).

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    Затем «Локо» спасся от поражения в матче с «Уралом» (1:1), а в последнем матче в гостях проиграл «Спартаку» (1:2), потеряв из-за травм Баринова и Алексея Миранчука.

    С 7 очками «Локомотив» идет на 4-м месте в турнирной таблице РПЛ.

    «Ахмат»

    «Ахмат» закончил предыдущий сезон на 13 месте таблицы РПЛ, по доп. показателям опередив «Тамбов» и «Крылья» — с 31 очком в 30 матчах при разнице мячей 27-46.

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    • Так как стыковые матчи были отменены, «волки» сохранили прописку в элите, но клуб сменил главного тренера. Вместо Игоря Шалимова на эту должность назначен Андрей Талалаев.

    Чеченский коллектив в короткое межсезонье пополнился полузащитниками Артемом Тимофеевым и Георгием Мелкадзе, защитником Александром Пуцко и голкипером Гиорги Шелия.

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    Ушли хавбеки Раванелли Феррейра, Магомед Митришев, Денис Глушаков, Михаил Гащенков и вратарь Евгений Городов.

    В первом туре нового сезона «Ахмат» в Туле разошелся миром с «Арсеналом» (0:0), а во втором туре проиграл в Москве «Спартаку» (0:2).

    Календарь и таблица РПЛ

    Последние два матча грозненцы выиграли, дома победив «Ротор» (3:1) и на выезде справившись с «Химками» (2:1)

    После 4-х туров «Ахмат» с 7 очками идет на 6-м месте, уступая «Локо» и «Динамо» по разнице мячей.

    Прогноз и ставки

    На победу «Локомотива» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.85, на ничью — 3.60, а на победу «Ахмата» — 4.45.

    «Локо» выиграл 4 последних матча с «Ахматом» и не проигрывает грозненцам с 2016 года. Прогнозируем, что «Локо» не проиграет в домашнем матче.

    Матчи команд обычно не очень результативны. Интересны варианты для ставок ТМ 2,5 за 1.70 и «Обе забьют — нет» за 1,75. 0

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