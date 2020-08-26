«Локомотив» — «Ахмат». Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч чемпионата России по футболу 26 августа 2020 года

В среду, 26 августа, «Локомотив» на своем поле примет «Ахмат» в рамках 5-го тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «РЖД Арене», начнется в 18:30 по московскому времени. Прогноз на «Локомотив» — «Ахмат».

«Локомотив»

Железнодорожники финишировали в прошлом сезоне на второй строчке, отстав от «Зенита» на 15 очков. Разница мячей 41-29, лучшим бомбардиром с 12 голами стал Алексей Миранчук.

В межсезонье команду покинули нападающий Джефферсон Фарфан, хавбеки Жоау Мариу и Никита Дорофеев, в аренду ушли защитник Брайан Идову и нападающий Тимур Сулейманов.

Из «Перуджи» пришел защитник Слободан Райкович, из «Бунедкора» куплен полузащитник Жасур Жалолиддинов, из солигорского «Шахтера» форвард Виталий Лисакович, из аренды вернулся Федор Смолов.

Новый сезон подопечные Марко Николича начали с матча за Суперкубок России, в котором «Локо» уступил «Зениту» со счетом 1:2.

В 1-м туре РПЛ «Локомотив» в Казани обыграл «Рубин» (2:0), а во втором туре железнодорожники на своем поле одолели «Краснодар» (1:0).

Прогнозы на чемпионат России по футболу

Затем «Локо» спасся от поражения в матче с «Уралом» (1:1), а в последнем матче в гостях проиграл «Спартаку» (1:2), потеряв из-за травм Баринова и Алексея Миранчука.

С 7 очками «Локомотив» идет на 4-м месте в турнирной таблице РПЛ.

«Ахмат»

«Ахмат» закончил предыдущий сезон на 13 месте таблицы РПЛ, по доп. показателям опередив «Тамбов» и «Крылья» — с 31 очком в 30 матчах при разнице мячей 27-46.

Так как стыковые матчи были отменены, «волки» сохранили прописку в элите, но клуб сменил главного тренера. Вместо Игоря Шалимова на эту должность назначен Андрей Талалаев.

Чеченский коллектив в короткое межсезонье пополнился полузащитниками Артемом Тимофеевым и Георгием Мелкадзе, защитником Александром Пуцко и голкипером Гиорги Шелия.

Ушли хавбеки Раванелли Феррейра, Магомед Митришев, Денис Глушаков, Михаил Гащенков и вратарь Евгений Городов.

В первом туре нового сезона «Ахмат» в Туле разошелся миром с «Арсеналом» (0:0), а во втором туре проиграл в Москве «Спартаку» (0:2).

Календарь и таблица РПЛ

Последние два матча грозненцы выиграли, дома победив «Ротор» (3:1) и на выезде справившись с «Химками» (2:1)

После 4-х туров «Ахмат» с 7 очками идет на 6-м месте, уступая «Локо» и «Динамо» по разнице мячей.

Прогноз и ставки

На победу «Локомотива» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.85, на ничью — 3.60, а на победу «Ахмата» — 4.45.

«Локо» выиграл 4 последних матча с «Ахматом» и не проигрывает грозненцам с 2016 года. Прогнозируем, что «Локо» не проиграет в домашнем матче.

Матчи команд обычно не очень результативны. Интересны варианты для ставок ТМ 2,5 за 1.70 и «Обе забьют — нет» за 1,75. 0