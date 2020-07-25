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    «Зенит» сделает золотой дубль?

    «Зенит» — «Химки». Прогноз (к. 4.00) и ставки на финал Кубка России 25 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Зенит» — «Химки»
    Футболисты «Зенита»
    В субботу, 25 июля, в финальном матче Кубка России питерский «Зенит» сыграет с подмосковными «Химками». Встреча, которая пройдет в Екатеринбурге на «Екатеринбург Арене», начнется в 17:00 по мск. Прогноз на «Зенит» — «Химки».

    «Зенит»

    «Зенит» преодолел четыре раунда в этом кубковом розыгрыше. Сперва питерцы по-волевому переиграли перволиговый «Енисей» в его логове со счетом 2:1.

    На стадии 1/8 финала «сине-бело-голубые» на своей арене разгромили «Томь» (4:0), также представляющий первый российский дивизион.

    Затем дружина Семака только по итогам овертайма сломила сопротивление «Ахмата» (2:1) на выезде, а на предыдущем этапе питерцы в родных стенах оказались сильнее московского «Спартака» — 2:1.

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    • В завершившимся чемпионате России «Зенит» уверенно финишировал во главе турнирной таблицы, опередив ближайшего соперника аж на 15 очков. Накануне коллектив в последнем туре первенства в гостях обыграл 2:1 «Ростов».

    «Химки»

    «Химки» по пути в решающий матч Кубка оставили не у дел пять соперников. На первом этапе соревнования они крупно обыграли дома курский «Авангард» (4:1).

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    • Затем «красно-черные» прошли двух представителей РПЛ, одолев в родных стенах казанский «Рубин» (3:0), а в 1/8 финала на выезде переиграли «Оренбург» (2:1).

    В четвертьфинале коллектив Юрана на своей территории разгромил московское «Торпедо» (5:1), а накануне в полуфинальной игре неожиданно в Екатеринбурге положил на лопатки местный «Урал» (3:1), выиграв первый тайм 3:0.

    Все прогнозы на футбол

    В первенстве ФНЛ, которое досрочно было завершено, «Химки» заняли второе место и получили право сыграть в РПЛ в следующем сезоне, но окончательное решение пока еще не принято.

    Последний раз эти команды играли еще в 2011 году. И тогда в 1/16 финала Кубка страны «Химки» дома уступили «Зениту» со счетом 2:3.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам: победа «Зенита» в основное время — 1.23, победа «Химок» — 15.00, ничья — 7.20.

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    Проход: «Зенита» — 1.09; «Химок» — 8.20.

    Подмосковная команда должным образом настроится на этот матч и даст бой лидеру российского футбола. Прогнозируем, что «Химки» смогут устоять в первом тайме, но в итоге все же уступят.

    Наша ставка на эту игру — ничья в первом тайме, итоговая победа «Зенита» за 4.00. 0

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    «Зенит» — «Химки». Прогноз (к. 4.00) и ставки на финал Кубка России 25 июля 2020 года. Прогноз на «Зенит» — «Химки». . Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.00
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