ЦСКА — «Тамбов». Прогноз (к. 1.88) и ставки на матч чемпионата России по футболу 22 июля 2020 года

ЦСКА
После 29 сыгранных туров ЦСКА находятся на четвертой позиции в турнирной таблице РПЛ, уступая третьему «Краснодару» только два очка, а пятый «Ростов» уступает два пункта.
Рестарторвали «армейцы» не особо, набрав только одно очко в двух матчах, но затем они выдали серию из трех викторий подряд, в которой даже не пропускали.
В минувшем игровом дне «красно-синие» в дерби проиграли «Локомотиву» (1:2), а перед этим на своей территории не смогли одолеть казанский «Рубин», сыграв вничью 1:1.
У ЦСКА пятая домашняя статистика в лиге. В 14 матчах было добыто шесть викторий при четырех мировых исходах и поражениях, разница мячей — 15:14.
«Тамбов»
В турнирной таблице РПЛ «Тамбов» после 28 матчей с 28 набранными очками находится на 14 позиции, опережая только по дополнительным показателям «Крыльев Советов» и зону вылета.
После рестарта «волки» провели шесть матчей, в котором добились только одной победы и пять раз они уходили с поля поверженными.
Отметим, что поединок 29 игрового дне с «Сочи» не состоялся по причине вспышки коронавируса у «южан». Скорее всего, тамбовцы теперь получат техническую победу, а с ней и сохранение прописки в элите.
Перед этим «красно-синие» поочередно по 1:2 уступили дома «Ахмату» и в Туле «Арсеналу».
14 гостевых встреч принесли «Тамбову» три виктории, столько же мировых результатов и восемь поражений, разница мячей — 16:22.
Игра первого круга принесла ЦСКА выездную победу со счетом 2:0.
Прогноз и ставки
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу ЦСКА предлагают — 1.30.
На викторию «Тамбова» дают — 12.00, ничья оценена — в 6.00
У ЦСКА есть только призрачные шансы на билет в ЛЧ. Для этого «армейцы» должны победить в предстоящем матче и ждать поражения «Краснодара». Наверняка с первой задачей москвичи справятся, уверенно победив.
Наши прогноз и ставка: победа ЦСКА с форой (-1,5). 0