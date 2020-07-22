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    ЦСКА останется без Лиги чемпионов?

    ЦСКА — «Тамбов». Прогноз (к. 1.88) и ставки на матч чемпионата России по футболу 22 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на ЦСКА — «Тамбов»
    Никола Влашич
    В среду, 22 июля, ЦСКА на своем поле сыграет с «Тамбовом» в заключительном туре российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет в Москве на Арена ЦСКА, начнется в 19:00 по мск. Прогноз на ЦСКА — «Тамбов».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 22 Июля 2020 года
    ЦСКА
  • Москва
    •  ЦСКА 19:00 Тамбов Тамбов
  • Тамбов
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    Коэффициенты на матч
  • 1
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  • 6.30
  • 2
  • 12.00
  • Ставка!
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    ЦСКА

    После 29 сыгранных туров ЦСКА находятся на четвертой позиции в турнирной таблице РПЛ, уступая третьему «Краснодару» только два очка, а пятый «Ростов» уступает два пункта.

    Рестарторвали «армейцы» не особо, набрав только одно очко в двух матчах, но затем они выдали серию из трех викторий подряд, в которой даже не пропускали.

    В минувшем игровом дне «красно-синие» в дерби проиграли «Локомотиву» (1:2), а перед этим на своей территории не смогли одолеть казанский «Рубин», сыграв вничью 1:1.

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    • У ЦСКА пятая домашняя статистика в лиге. В 14 матчах было добыто шесть викторий при четырех мировых исходах и поражениях, разница мячей — 15:14.

    «Тамбов»

    В турнирной таблице РПЛ «Тамбов» после 28 матчей с 28 набранными очками находится на 14 позиции, опережая только по дополнительным показателям «Крыльев Советов» и зону вылета.

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    • После рестарта «волки» провели шесть матчей, в котором добились только одной победы и пять раз они уходили с поля поверженными.

    Отметим, что поединок 29 игрового дне с «Сочи» не состоялся по причине вспышки коронавируса у «южан». Скорее всего, тамбовцы теперь получат техническую победу, а с ней и сохранение прописки в элите.

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    Перед этим «красно-синие» поочередно по 1:2 уступили дома «Ахмату» и в Туле «Арсеналу».

    14 гостевых встреч принесли «Тамбову» три виктории, столько же мировых результатов и восемь поражений, разница мячей — 16:22.

    Игра первого круга принесла ЦСКА выездную победу со счетом 2:0.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу ЦСКА предлагают — 1.30.

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    На викторию «Тамбова» дают — 12.00, ничья оценена — в 6.00

    У ЦСКА есть только призрачные шансы на билет в ЛЧ. Для этого «армейцы» должны победить в предстоящем матче и ждать поражения «Краснодара». Наверняка с первой задачей москвичи справятся, уверенно победив.

    Наши прогноз и ставка: победа ЦСКА с форой (-1,5). 0

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    ЦСКА — «Тамбов». Прогноз (к. 1.88) и ставки на матч чемпионата России по футболу 22 июля 2020 года. Прогноз на ЦСКА — «Тамбов». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.88
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