ЦСКА — «Тамбов». Прогноз (к. 1.88) и ставки на матч чемпионата России по футболу 22 июля 2020 года

В среду, 22 июля, ЦСКА на своем поле сыграет с «Тамбовом» в заключительном туре российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет в Москве на Арена ЦСКА, начнется в 19:00 по мск. Прогноз на ЦСКА — «Тамбов».

ЦСКА

После 29 сыгранных туров ЦСКА находятся на четвертой позиции в турнирной таблице РПЛ, уступая третьему «Краснодару» только два очка, а пятый «Ростов» уступает два пункта.

Рестарторвали «армейцы» не особо, набрав только одно очко в двух матчах, но затем они выдали серию из трех викторий подряд, в которой даже не пропускали.

В минувшем игровом дне «красно-синие» в дерби проиграли «Локомотиву» (1:2), а перед этим на своей территории не смогли одолеть казанский «Рубин», сыграв вничью 1:1.

У ЦСКА пятая домашняя статистика в лиге. В 14 матчах было добыто шесть викторий при четырех мировых исходах и поражениях, разница мячей — 15:14.

«Тамбов»

В турнирной таблице РПЛ «Тамбов» после 28 матчей с 28 набранными очками находится на 14 позиции, опережая только по дополнительным показателям «Крыльев Советов» и зону вылета.

После рестарта «волки» провели шесть матчей, в котором добились только одной победы и пять раз они уходили с поля поверженными.

Отметим, что поединок 29 игрового дне с «Сочи» не состоялся по причине вспышки коронавируса у «южан». Скорее всего, тамбовцы теперь получат техническую победу, а с ней и сохранение прописки в элите.

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Перед этим «красно-синие» поочередно по 1:2 уступили дома «Ахмату» и в Туле «Арсеналу».

14 гостевых встреч принесли «Тамбову» три виктории, столько же мировых результатов и восемь поражений, разница мячей — 16:22.

Игра первого круга принесла ЦСКА выездную победу со счетом 2:0.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу ЦСКА предлагают — 1.30.

На викторию «Тамбова» дают — 12.00, ничья оценена — в 6.00

У ЦСКА есть только призрачные шансы на билет в ЛЧ. Для этого «армейцы» должны победить в предстоящем матче и ждать поражения «Краснодара». Наверняка с первой задачей москвичи справятся, уверенно победив.

Наши прогноз и ставка: победа ЦСКА с форой (-1,5). 0