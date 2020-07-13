«Интер» — «Торино». Прогноз (к. 2.03) и ставки на матч Серии А 13 июля 2020 года

В 32 туре чемпионата Италии «Интер» будет принимать «Торино». Игра пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» 13 июля. Начало встречи — в 22:45 мск. Прогноз на «Интер» — «Торино».

«Интер»

После возобновления чемпионата страны миланская команда опустилась на четвертое место в таблице. В ходе 31 тура она раздобыла 65 очков.

Во время рестарта сезона «Интер» сыграл вничью с «Наполи» в рамках полуфинала Кубка Италии (1:1). Но по сумме двух встреч (2:1) в финале оказались неаполитанцы.

В первом летнем поединке чемпионата «нерадзурри» одержали верх над «Сампдорией» (2:1), а в следующем туре они устроили праздник голов в дуэли с «Сассуоло» (3:3).

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Позже подопечные Антонио Конте победили «Парму» (2:1) и разнесли «Брешию» (6:0). 30-й тур закончился для «Интера» поражением от «Болоньи» (1:2). В последнем матче «интеристы» скатали ничейку с «Вероной» (2:2).

«Торино»

Туринская команда в 31-м туре итальянского первенства набрала 34 очка. В таблице чемпионата она на данном отрезке находится на 15 месте.

В первом поединке после рестарта сезона «Торино» под крылом Морено Лонго заработал 1 балл в дуэли с «Пармой» (1:1).

В следующем матче «быки» минимально обыграли «Удинезе» (1:0), а затем бордовые потерпели три поражения кряду.

В этих встречах «Торино» уступил «Кальяри» (2:4), «Лацио» (1:2) и «Ювентусу» (1:4). В последней игре коллектив Морено Лонго добыл волевую победу над «Брешией» (3:1).

Прогноз и ставка

На победу «Интера» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.45, на ничью — 4.80, а на победу «Торино» — 7.30.

Несмотря на некоторые кадровые потери, миланцы в родных стенах постараются взять три очка, чтобы не подпустить к себе «Рому» и закрепиться увереннее в зоне ЛЧ.

Наши прогноз и ставка — «Интер» не проиграет и тотал больше 2.5 за 2.03. 0