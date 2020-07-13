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    Заработает ли «Интер» очки в домашнем матче?

    «Интер» — «Торино». Прогноз (к. 2.03) и ставки на матч Серии А 13 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Интер» — «Торино»
    Эшли Янг
    В 32 туре чемпионата Италии «Интер» будет принимать «Торино». Игра пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» 13 июля. Начало встречи — в 22:45 мск. Прогноз на «Интер» — «Торино».
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    Футбол. Италия. Серия А 13 Июля 2020 года
    Интер
  • Милан
    •  Интер 22:45 Торино Торино
  • Турин
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.43
  • X
  • 4.85
  • 2
  • 7.20
  • Ставка!
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    «Интер»

    После возобновления чемпионата страны миланская команда опустилась на четвертое место в таблице. В ходе 31 тура она раздобыла 65 очков.

    Во время рестарта сезона «Интер» сыграл вничью с «Наполи» в рамках полуфинала Кубка Италии (1:1). Но по сумме двух встреч (2:1) в финале оказались неаполитанцы.

    В первом летнем поединке чемпионата «нерадзурри» одержали верх над «Сампдорией» (2:1), а в следующем туре они устроили праздник голов в дуэли с «Сассуоло» (3:3).

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    Позже подопечные Антонио Конте победили «Парму» (2:1) и разнесли «Брешию» (6:0). 30-й тур закончился для «Интера» поражением от «Болоньи» (1:2). В последнем матче «интеристы» скатали ничейку с «Вероной» (2:2).

    «Торино»

    Туринская команда в 31-м туре итальянского первенства набрала 34 очка. В таблице чемпионата она на данном отрезке находится на 15 месте.

    В первом поединке после рестарта сезона «Торино» под крылом Морено Лонго заработал 1 балл в дуэли с «Пармой» (1:1).

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    • В следующем матче «быки» минимально обыграли «Удинезе» (1:0), а затем бордовые потерпели три поражения кряду.

    В этих встречах «Торино» уступил «Кальяри» (2:4), «Лацио» (1:2) и «Ювентусу» (1:4). В последней игре коллектив Морено Лонго добыл волевую победу над «Брешией» (3:1).

    Прогноз и ставка

    На победу «Интера» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.45, на ничью — 4.80, а на победу «Торино» — 7.30.

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    Несмотря на некоторые кадровые потери, миланцы в родных стенах постараются взять три очка, чтобы не подпустить к себе «Рому» и закрепиться увереннее в зоне ЛЧ.

    Наши прогноз и ставка — «Интер» не проиграет и тотал больше 2.5 за 2.03. 0

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    «Интер» — «Торино». Прогноз (к. 2.03) и ставки на матч Серии А 13 июля 2020 года. Прогноз на «Интер» — «Торино». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.03
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