БАТЭ — «Славия» Мозырь. Прогноз (к. 2.43) и ставки на матч Высшей лиги 11 июля 2020 года

В 17 туре белорусской Высшей лиги БАТЭ примет в «Славию» Мозырь. Матч состоится 11 июля в 18:30 мск. Прогноз на БАТЭ — «Славия» Мозырь.

БАТЭ

После 16 матчей Высшей лиги команда из Борисова расположилась на первом месте в турнирной таблице с 30 очками в запасе. Ближайшего преследователя она опережает по дополнительным показателям.

В конце мая БАТЭ завоевал первый трофей в сезоне, одолев «Динамо» Брест в дополнительное время в рамках финала Кубка страны (1:0).

Затем подопечные Кирилла Альшевского победили «Ислочь» в чемпионате (1:0). А вот в следующих матчах желто-синие скатали вничью с «Витебском» (2:2) и «Шахтером» Солигорск (2:2).

В 14-м туре БАТЭ в гостях легко справился с «Белшиной» (2:0). После этого «батоны» проиграли впервые с марта — дома «Динамо» Минск (0:2) и «Энергетику-БГУ» (0:1).

«Славия» Мозырь

Первый круг белорусского первенства «Славия» закончила на 12 месте в турнирной таблице, набрав в 15 играх 18 очков, опережая всего на четыре балла зону переходных матчей.

Июньские поединки «славяне» провели не особо удачно. В четырех проведенных играх они трижды проиграли и еще в одной игре они праздновали победу, переиграв дома предпоследний «Смолевичи» (2:1).

Фиаско были в родных стенах от «Немана» (1:3), а также на выезде от минского «Динамо» (0:1) и от «Энергетика-БГУ» (0:5) в позапрошлом туре чемпионата.

В минувшем поединке чемпионата коллектив победил дома «Слуцк» (3:1) и занимает 11 позицию.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,46, тогда как успех гостей оценивается в 6,70, ничья — в 5,40.

Рекомендуем ставить на тотал больше 3,5 голов за 2,43. 0