«Шеффилд Юнайтед» — «Арсенал». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч Кубка Англии 28 июня 2020 года

В четвертьфинале Кубка Англии «Шеффилд Юнайтед» будет принимать «Арсенал». Игра пройдет на стадионе «Бремелл Лейн» 28 июня. Начало встречи — в 15:00 мск. Прогноз на «Шеффилд Юнайтед» — «Арсенал».

«Шеффилд Юнайтед»

В 1/32 финала данного турнира команда из Шеффилда встретилась с клубом «Файлд». Представители Национальной лиги дали «клинкам» бой, но уступили им со счетом 1:2.

На следующей стадии «Шеффилд Юнайтед» в гостях легко разобрался с «Миллуолом» (2:0), после чего в раунде 16 сильнейших этот коллектив одержал верх над «Редингом» в дополнительное время (2:1).

После победы над клубом из Чемпионшипа коллектив Криса Уайлдера одержал верх над «Норвичем» в АПЛ (1:0).

Все прогнозы на футбол

Рестарт сезона начался для «Шеффилд Юнайтед» с ничьей с «Астон Виллой» (0:0), а в других матчах команда влетела «Ньюкаслу» (0:3) и «МЮ» (0:3). В таблице чемпионата «клинки» идут восьмыми с 44 баллами.

«Арсенал»

Представители лондона начали свою кампанию в Кубке Англии с минимальной победы над «Лидсом» в 1/32 финала (1:0).

В 1/16 «Арсенал» сумел удержать победу над «Борнмутом» (2:1), а в следующем матче «канониры» легко разобрались с «Портсмутом» (2:0).

После этой победы «пушкари» провели последний поединок в АПЛ до паузы. В 29-м туре хозяева на «Эмирейтс» одержали верх над «Вест Хэмом» (1:0).

Возобновление сезона лондонцы провалили. В двух матчах Премьер-лиги они влетели «Ман Сити» (0:3) и «Брайтону» (1:2). 25 июня «Арсенал» заработал 3 очка в игре с «Саутгемптоном» (0:2).

Прогноз и ставка

Победа «Шеффилд Юнайтед» в этой встрече оценивается в 3.10, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.46, а на победу «Арсенала» — 2.41.

После паузы в футболе «клинки» демонстрируют плохую игру, из-за чего страдают результаты. Лондонцы пока тоже не блещут, но в Кубке постараются огорчить соперников. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Арсенала» больше 1 за 1.60. 0