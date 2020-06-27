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    «Арсенал» не пожалеет молодняк «Ростова»?

    «Ростов» — «Арсенал» Тула. Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч чемпионата России по футболу 27 июня 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Ростов» — «Арсенал» Тула
    Заур Тедеев — старший тренер молодежки «Ростова»
    В субботу, 27 июня, в рамках 24-го тура российской Премьер-лиги «Ростов» на своем поле примет тульский «Арсенал». Игра начнется в 20:00 по мск. Прогноз на «Ростов» — «Арсенал» Тула.

    «Ростов»

    Из-за того, что у шести игроков ростовской команды были выявлен ковит, весь основной состав клуба был отправлен на карантин. Поэтому пришлось призвать игроков молодежки.

    Равноценно заменить взрослых футболистов у юниоров получилось не очень. Они проиграли с разгромным счетом 1:10 на выезде «Сочи». Причем молодые «комбайнеры» смогли забить уже на первой минуте.

    В турнирной таблице российской Премьер-лиги «Ростов» с 38 набранными очками идет четвертым, но пятый ЦСКА отстает всего на два пункта.

    «Арсенал» Тула

    У «Арсенала» на счету находится 28 зачетных пунктов, с которыми туляки расположились на девятой позиции в турнирной таблице, но зона вылета находится на расстоянии всего пяти баллов.

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    На текущей момент у «канониров» 3-матчевая проигрышная серия в российском первенстве. Началась она еще до паузы, когда они поочередно уступили в гостях «Оренбургу» (0:2) и дома «Рубину» (0:1).

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    • Первый поединок после возобновления чемпионата также прошел неудачно. На этот раз «пряники» потерпели фиаско в родных стенах от «Спартака» со счетом 2:3, проигрывая при этом до 90-й минуты 0:3, забив свои голы в уже компенсированное время.

    В первом круге «Ростов» победил в Туле со счетом 3:2.

    Прогноз и ставка

    Вряд ли молодежка ростовчан что-то сможет противопоставить взрослым тулякам. Прогноз и ставка: гости выиграют крупно, и возможно даже «всухую» за 1.60. 0

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    «Ростов» — «Арсенал» Тула. Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч чемпионата России по футболу 27 июня 2020 года. Прогноз на «Ростов» — «Арсенал» Тула. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.60
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