«Ростов» — «Арсенал» Тула. Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч чемпионата России по футболу 27 июня 2020 года

«Ростов»
Из-за того, что у шести игроков ростовской команды были выявлен ковит, весь основной состав клуба был отправлен на карантин. Поэтому пришлось призвать игроков молодежки.
Равноценно заменить взрослых футболистов у юниоров получилось не очень. Они проиграли с разгромным счетом 1:10 на выезде «Сочи». Причем молодые «комбайнеры» смогли забить уже на первой минуте.
В турнирной таблице российской Премьер-лиги «Ростов» с 38 набранными очками идет четвертым, но пятый ЦСКА отстает всего на два пункта.
«Арсенал» Тула
У «Арсенала» на счету находится 28 зачетных пунктов, с которыми туляки расположились на девятой позиции в турнирной таблице, но зона вылета находится на расстоянии всего пяти баллов.
На текущей момент у «канониров» 3-матчевая проигрышная серия в российском первенстве. Началась она еще до паузы, когда они поочередно уступили в гостях «Оренбургу» (0:2) и дома «Рубину» (0:1).
Первый поединок после возобновления чемпионата также прошел неудачно. На этот раз «пряники» потерпели фиаско в родных стенах от «Спартака» со счетом 2:3, проигрывая при этом до 90-й минуты 0:3, забив свои голы в уже компенсированное время.
В первом круге «Ростов» победил в Туле со счетом 3:2.
Прогноз и ставка
Вряд ли молодежка ростовчан что-то сможет противопоставить взрослым тулякам. Прогноз и ставка: гости выиграют крупно, и возможно даже «всухую» за 1.60. 0