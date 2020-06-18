«Варберг Боис» — «Гетеборг». Прогноз (к. 2.25) и ставки на матч чемпионата Швеции по футболу 18 июня 2020 года

В четверг, 18 июня, «Варберг Боис» на своем поле примет «Гетеборг» в рамках второго тура лиги Аллсвенскан. Встреча, которая пройдет на стадионе «Паксбергсваллен», начнется в 20:00 по московскому времени. Прогноз на «Варберг Боис» — «Гетеборг».

«Варберг Боис»

В прошлом сезоне «Варберг Боис» выступал во втором по силе шведском дивизионе, но завоевал путевку в элиту, заняв второе место в турнирной таблице.

Подопечные Йоакима Перссона набрали 55 очков в 30 турах и всего на два балла отстали от «Мьельбю».

Дебют «Варберга» в высшей лиге состоялся 15 июня, когда команда на выезде разгромила «Хельсингборг» (3:0), который в 2019 году финишировал на десятой строчке.

«Гетеборг»

«Гетеборг» минувший сезон завершил на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата Швеции, оставшись без путевки в еврокубки.

Все прогнозы на футбол

«Ангелы» набрали всего 48 очков в 30 турах, серьезно не дотянув до заветной четвертой позиции.

В сезоне 2020 года «Гетеборг» стартовал неудачно, проиграв дома «Эльфсборгу» (0:1), несмотря на небольшое территориальное преимущество.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Гетеборга» — 2.30, победа «Варберга» — 3.10, ничья — 3.40.

«Гетеборг» считается одним из самых успешных клубов Швеции наряду с «Мальме». Он 18 раз становился чемпионом, поэтому не стоит удивляться, что эксперты больше верят в его успех.

Впрочем, давайте не забывать, насколько скомканной из-за коронавируса вышла подготовка к сезону в Швеции. Большинство команд начало сборы еще в январе и с тех пор непрерывно тренировалось, что негативно сказалось на дебюте чемпионата.

В то же время «Варберг» стартовал более чем успешно, так что мы бы попробовали ставку «победа хозяев с форой 0» за 2.25.

Еще один интересный вариант дял ставки — «хозяева не проиграют и тотал голов меньше 4,5» за 1.85. 0