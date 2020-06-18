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    Выиграет ли «Гетеборг» у дерзкого новичка?

    «Варберг Боис» — «Гетеборг». Прогноз (к. 2.25) и ставки на матч чемпионата Швеции по футболу 18 июня 2020 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Варберг Боис» — «Гетеборг»
    Футболисты «Гетеборга»
    В четверг, 18 июня, «Варберг Боис» на своем поле примет «Гетеборг» в рамках второго тура лиги Аллсвенскан. Встреча, которая пройдет на стадионе «Паксбергсваллен», начнется в 20:00 по московскому времени. Прогноз на «Варберг Боис» — «Гетеборг».

    «Варберг Боис»

    В прошлом сезоне «Варберг Боис» выступал во втором по силе шведском дивизионе, но завоевал путевку в элиту, заняв второе место в турнирной таблице.

    Подопечные Йоакима Перссона набрали 55 очков в 30 турах и всего на два балла отстали от «Мьельбю».

    Дебют «Варберга» в высшей лиге состоялся 15 июня, когда команда на выезде разгромила «Хельсингборг» (3:0), который в 2019 году финишировал на десятой строчке.

    «Гетеборг»

    «Гетеборг» минувший сезон завершил на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата Швеции, оставшись без путевки в еврокубки.

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    «Ангелы» набрали всего 48 очков в 30 турах, серьезно не дотянув до заветной четвертой позиции.

    В сезоне 2020 года «Гетеборг» стартовал неудачно, проиграв дома «Эльфсборгу» (0:1), несмотря на небольшое территориальное преимущество.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Гетеборга» — 2.30, победа «Варберга» — 3.10, ничья — 3.40.

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    «Гетеборг» считается одним из самых успешных клубов Швеции наряду с «Мальме». Он 18 раз становился чемпионом, поэтому не стоит удивляться, что эксперты больше верят в его успех.

    Впрочем, давайте не забывать, насколько скомканной из-за коронавируса вышла подготовка к сезону в Швеции. Большинство команд начало сборы еще в январе и с тех пор непрерывно тренировалось, что негативно сказалось на дебюте чемпионата.

    В то же время «Варберг» стартовал более чем успешно, так что мы бы попробовали ставку «победа хозяев с форой 0» за 2.25.

    Еще один интересный вариант дял ставки — «хозяева не проиграют и тотал голов меньше 4,5» за 1.85. 0

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