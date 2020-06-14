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    Продолжится ли победная серия «Зальцбурга»?

    «Ред Булл Зальцбург» — ЛАСК. Прогноз (к. 2.62) и ставки на матч чемпионата Австрии по футболу 14 июня 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Ред Булл Зальцбург Прогнозы на ЛАСК
    Прогноз и ставки на «Ред Булл Зальцбург» — ЛАСК
    Команда Марша лидирует в таблице
    В воскресенье, 14 июня, «Ред Булл Зальцбург» примет на своем поле ЛАСК в матче 26-го тура австрийской Бундеслиги. Матч на стадионе «Ред Булл Арена» начнется в 21:30 мск. Прогноз на «Ред Булл Зальцбург» — ЛАСК.

    «Ред Булл Зальцбург»

    В марте, накануне приостановки чемпионата, «Быки» провели насыщенный отрезок, который начался с выездного поражения от «Альтаха» со счетом 2:3 в Бундеслиге.

    Затем в полуфинале Кубка Австрии «Зальцбург» дома одолел лидера чемпионата ЛАСК (1:0), а потом в 22-м туре Бундеслиги на своем поле победил «Штурм» (2:0).

    После того, как сыграны 22 тура, команды в чемпионате Австрии делятся на две группы: группу для определения чемпиона (1—6 места) и группу за право остаться в лиге (7—12 места). Очки делятся пополам и команды играют в плей-офф.

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    «Зальцбург» по итогам первой части чемпионата занял второе место с 48 очками (24 очка в плей-офф), из-за наказания грядущего соперника вышел в лидеры.

    После возобновления сезона подопечные Марша одержал четыре победы кряду в предыдущих матчах и занимает первое место с отрывом в семь баллов.

    ЛАСК

    ЛАСК по итогам первой части чемпионата занимал первое место с отрывом в семь баллов от грядущего соперника. Но лидер чемпионата Австрии был наказан за то, что начал тренировки до официального разрешения во время карантина.

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    • В итоге с коллектива сняли 12 очков, и он опустился на вторую строчку, а «Быки» вышли в лидеры.

    Перед самым карантином клуб разгромно проиграл дома «Манчестер Юнайтед» (0:5). Это, вероятно, надломило команду, и с тех пор она не знает побед еще в четырех матчах.

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    После возобновления первенства дружина Валерьена Исмаэля дважды проиграла и раз сыграла вничью в Бундеслиге, где теперь занимает четвертое место с отставанием в 11 очков от соперника.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 1,52, тогда как успех гостей оценивается в 5,50, ничья — в 4,40.

    Рекомендуем ставить на то, что «Зальцбург» выиграет, и обе команды забьют за 2,62. 0

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