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    БАТЭ и «Шахтер» поведут «низовой» поединок?

    БАТЭ — «Шахтер» Солигорск. Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч Высшей лиги 14 июня 2020 года

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    Прогноз и ставки на БАТЭ — «Шахтер» Солигорск
    Станислав Драгун
    14 июня БАТЭ примет солигорский «Шахтер» в рамках 13 тура белорусской Высшей лиги. Место встречи — стадион «Борисов». Начало в 20:00 по мск. Прогноз на БАТЭ — «Шахтер» Солигорск.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 14 Июня 2020 года
    БАТЭ
  • Борисов
    •  БАТЭ 20:00 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск
  • Шахтер Солигорск
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.15
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 3.40
  • Ставка!
    •

    БАТЭ

    БАТЭ неудачно начал сезон, однако команда исправилась и сейчас уже возглавляет турнирную таблицу чемпионата с 26 очками в активе. Солигорский «Шахтер» находится в двух пунктах.

    В чемпионате коллектив имеет 10-матчевую беспроигрышную серию. В прошлом туре команда не смогла выиграть и провела ничейный матч с «Витебском» (2:2). Тем самым клуб прервал свою 6-матчевую серию побед.

    Ранее БАТЭ обыграл «Ислочь» 1:0 и добился выездной победы над брестским «Динамо» со счетом 1:3. 24 мая команда обыграла этого же соперника в рамках финала Кубка Белоруссии. Понадобилась серия овертаймов (1:0).

    «Шахтер» Солигорск

    Солигорский «Шахтер» неплохо проводит этот сезон. После того как в прошлом году команда выиграла Кубок страны, она старается держать марку. Как и БАТЭ, «Шахтер» не сразу оказался в топ-3. Гости попали туда со временем.

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    «Шахтер» набрал 24 очка в 12 турах. Больше всего поражает показатель пропущенных мячей, поскольку «горняки» пропустили всего 3 мяча. Это лучший результат.

    Клуб идет на 4-матчевой победной серии, а не пропускает в чемпионате команда уже 7 игр. 16 мая коллектив обыграл «Славию» 2:0, 22 мая была победа над «Белшиной» 4:0, 30 мая солигорцы выиграли у минского «Динамо» со счетом 1:0.

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    В прошлом туре гости одержали еще одну минимальную победу над «Энергетиком-БГУ».

    Прогноз и ставка

    БАТЭ и «Шахтер» будут играть на победу, поскольку этот результат много чего даст одной и другой команде. Поэтому мы ожидаем много борьбы и, скорее всего, не очень много голов.

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    • На БАТЭ дают 2.12, тогда как на «Шахтер» предлагают 3.55. Ничья оценивается коэффициентом 3.30.

    «Шахтер» очень мало пропускает, а БАТЭ набрал хорошую форму. Ждем от матча тотал меньше 2.5. Коэффициент составляет 1.74. 0

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