БАТЭ — «Шахтер» Солигорск. Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч Высшей лиги 14 июня 2020 года

14 июня БАТЭ примет солигорский «Шахтер» в рамках 13 тура белорусской Высшей лиги. Место встречи — стадион «Борисов». Начало в 20:00 по мск. Прогноз на БАТЭ — «Шахтер» Солигорск.

БАТЭ

БАТЭ неудачно начал сезон, однако команда исправилась и сейчас уже возглавляет турнирную таблицу чемпионата с 26 очками в активе. Солигорский «Шахтер» находится в двух пунктах.

В чемпионате коллектив имеет 10-матчевую беспроигрышную серию. В прошлом туре команда не смогла выиграть и провела ничейный матч с «Витебском» (2:2). Тем самым клуб прервал свою 6-матчевую серию побед.

Ранее БАТЭ обыграл «Ислочь» 1:0 и добился выездной победы над брестским «Динамо» со счетом 1:3. 24 мая команда обыграла этого же соперника в рамках финала Кубка Белоруссии. Понадобилась серия овертаймов (1:0).

«Шахтер» Солигорск

Солигорский «Шахтер» неплохо проводит этот сезон. После того как в прошлом году команда выиграла Кубок страны, она старается держать марку. Как и БАТЭ, «Шахтер» не сразу оказался в топ-3. Гости попали туда со временем.

Все прогнозы на футбол

«Шахтер» набрал 24 очка в 12 турах. Больше всего поражает показатель пропущенных мячей, поскольку «горняки» пропустили всего 3 мяча. Это лучший результат.

Клуб идет на 4-матчевой победной серии, а не пропускает в чемпионате команда уже 7 игр. 16 мая коллектив обыграл «Славию» 2:0, 22 мая была победа над «Белшиной» 4:0, 30 мая солигорцы выиграли у минского «Динамо» со счетом 1:0.

В прошлом туре гости одержали еще одну минимальную победу над «Энергетиком-БГУ».

Прогноз и ставка

БАТЭ и «Шахтер» будут играть на победу, поскольку этот результат много чего даст одной и другой команде. Поэтому мы ожидаем много борьбы и, скорее всего, не очень много голов.

На БАТЭ дают 2.12, тогда как на «Шахтер» предлагают 3.55. Ничья оценивается коэффициентом 3.30.

«Шахтер» очень мало пропускает, а БАТЭ набрал хорошую форму. Ждем от матча тотал меньше 2.5. Коэффициент составляет 1.74. 0