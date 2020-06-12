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    «Минск» и «Ислочь» снова забьют друг другу?

    «Минск» — «Ислочь». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч Высшей лиги 12 июня 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Минск» — «Ислочь»
    Вадим Мельник
    В 13 туре Высшей лиги Белоруссии «Минск» сыграет с «Ислочью» на стадионе «Торпедо». Начало встречи 12 июня в 18:00 по мск. Прогноз на «Минск» — «Ислочь».
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 12 Июня 2020 года
    Минск
  • Минск
    •  Минск 18:00 Ислочь Ислочь
  • Минск
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    «Минск»

    В прошлом туре «Минск» потерпел очень тяжелое поражение от «Динамо» из Бреста со счетом 6:1. Команда уже очень близка к зоне вылета и имеет в своем активе 13 очков. Это на один пункт меньше, чем у «Городеи» (14 место).

    За месяц команда провела четыре поединка и одержала только одну победу. Речь идет о встрече со «Слуцком» (1:0).

    Помимо этого была ничь с «Городеей» (1:1) и поражение от «Торпедо-БелАЗа» с результатом 2:5.

    Минский коллектив является одним из самых пропускаемых в чемпионате. На его счету 22 гола, при этом худший результат — 27 пропущенных мячей.

    «Ислочь»

    «Ислочь» занимает 9 место, имея в своем активе 16 пунктов. Команда идет на серии без побед, которая оставляет четыре тура.

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    • Гости в прошлом матче прервали серию поражений благодаря ничьей с «Рухом» (1:1). Перед этим коллектив провел три неудачных поединка.

    Все три фиаско были скромными по результату — 1:0 от БАТЭ, 1:2 от «Энергетика-БГУ» и 1:0 от минского «Динамо».

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    Отметим, что «Ислочь» в гостях не еще не побеждала. Она проиграла все четыре гостевых матча, забив при этом всего один мяч.

    Прогноз и ставки

    Обе команды сейчас неудачно выступают. «Минск» близок к зоне вылета, а «Ислочь» ни разу не выиграла на выезде в этом сезоне.

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    3.05 и 2.33 — коэффициенты на одну и другую команду. Ничью букмекеры оценивают цифрой 3.35.

    В последних матчах между этими командами фиксировалась ничья. В этом поединке очень сложно выбрать фаворита. Мы предлагаем поставить на «обе забьют» за 1.66. Именно так и было в двух последних очных противостояниях. 0

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    «Минск» — «Ислочь». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч Высшей лиги 12 июня 2020 года. Прогноз на «Минск» — «Ислочь». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.66
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