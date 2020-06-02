ФутболКоронавирусХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джейдон СанчоСанчо спас Дортмунд от новых проблем Лионель Месси«Изумительный талант». Гари Линекер о Лионеле Месси Испания — Нигерия. Чемпионат мира 1998Первыми задали темп, провалили концовку и оказались вне плей-офф. О матче Испании и Нигерии на ЧМ-1998
  • 20:54
    • «Боруссия» забила шесть мячей «Падерборну», Санчо оформил хет-трик
  • 00:22
    • Семин: Я не ручной тренер и в определенных моментах мешал руководству
  • 21:35
    • «Реал» может обойтись без летних трансферов
  • 19:58
    • Пенальти принес БАТЭ победу над «Ислочью»
  • 18:59
    • «Шахтер» одержал волевую победу над киевским «Динамо»
  • 18:24
    • Дубль Тюрама помог менхенгладбахской «Боруссии» разгромить «Унион»
  • 16:09
    • Сауль заявил о переходе в другой клуб
    Все новости спорта

    Кто выиграет таллинское дерби?

    «Калев» Таллин — «Легион». Прогноз (к. 3.40) и ставки на матч Высшей лиги Эстонии 2 июня 2020 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Калев» Таллин — «Легион»
    «Калев» Таллин идет на шестом месте
    В пятом туре эстонской Высшей лиги состоится матч между «Калевом» Таллином и «Легионом». Поединок состоится 2 июня. Начало в 19:00 по мск. Прогноз на «Калев» Таллин — «Легион».

    «Калев» Таллин

    «Калев» прошлый чемпионат завершил на восьмом месте среди десяти участников, опередив всего на один пункт зону переходных матчей.

    В 36 поединках столичный коллектив добыл всего шесть победных результатов, столько же игр свел вничью и 24 встречи проиграл, забил 29 мячей, пропустил — 89 голов, что стало вторым худшим результатом лиги.

    По итогам четырех туров текущего турнира «трехцветные» заработали четыре пункта, с которыми находятся на шестой позиции в турнирной таблице.

    Все прогнозы на футбол

    Еще в марте «Калев» потерпел разгромное фиаско от «Пайде» (1:8) в родных стенах, а после возобновления первенства поделил очки дома с «Нарвой» (1:1) и обыграли в гостях «Таммеку» — 2:0.

    В прошлом туре клуб потерпел разгром от «Флоры» на выезде — 0:3.

    «Легион»

    «Легион» проиграл в первом туре с крупным счетом. Команда уступила чемпиону Эстонии «Флоре» со счетом 1:3.

    10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru 3000ПолучитьБонус для новичковvulkanbet.ru

    Неудача подстерегла коллектив и во втором туре, уступив «Левадии» со счетом 0:2. Только после этого была одержана победа над «Нымме Калью» (2:1).

    В предыдущем поединке чемпионата клуб снова проиграл — с минимальным счетом его одолел «Таммека» (1:0).

    По итогам четырех туров первенства «Легион» занимает восьмое место в тремя очками.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,15, тогда как успех гостей оценивается в 3,10, а ничья — в 3,50.

    Рекомендуем ставить на то, что «Калев» Таллин выиграет, и обе команды забьют за 3,40. 0

  • На что ставить в БК Леон?
  •
  • На что ставить в Фонбет?
  •
  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.72
  • Прогноз на матч Небитчи — Ашхабад
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Б-36 Торсхавн — ХБ Торсхавн
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Митьюлланд — Хорсенс
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Викингур — ТБ Тверойри
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Минск — Слуцк
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Люнгбю — Копенгаген
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Скала — НСИ Рунавик
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Орхус — Оденсе
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч АБ Аргир — КИ Клаксвик
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Кельн — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  3.04
  • Экспресс дня 1 июня
  • Сегодня в 21:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Фрэнк Лэмпард
  • 100 дней ожидания. АПЛ вернется 17 июня
    • 00:50 30/05/2020     Оливер Гласнер
  • Разгром в Леверкузене. «Вольфсбург» прервал впечатляющую серию «Байера»
    • 16:11 27/05/2020     Жан-Мишель Ола
  • Один в поле не воин. «Лион» пытается вдохнуть новую жизнь в сезон 2019/20
    • 15:52 26/05/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 2500ПолучитьБонус на первый депозит
    «Калев» Таллин — «Легион». Прогноз (к. 3.40) и ставки на матч Высшей лиги Эстонии 2 июня 2020 года. Прогноз на «Калев» Таллин — «Легион». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.40
    Тоже интересно
    Флориан Кофельдт Футбол «Шальке» продолжает падать, «Вердер» все ближе к спасению«Шальке» минимально уступил «Вердеру» Вчера в 13:590
  • 07:00
    • «МЮ» — главный претендент на Хаверца
  • 01:53
    • Семин: Правильно было бы, если бы со мной ушли и гендиректор, и весь совет директоров
  • 01:42
    • Наумов: Я уверен, что Николич не выдержит давления в «Локомотиве»
    Левандовски забил 29-й мяч в сезоне Футбол «Бавария» должна играть в финале Лиги чемпионовРеакция прессы на матч «Бавария» — «Фортуна» Вчера в 02:480
  • Экспресс дня

  • Одержит ли победу «Лейпциг»
  • 3.04
    •
  • 01:29
    • Семин: Списки новичков в «Локо» поставляет продавец обоев
  • 01:19
    • Витсель: Санчо — один из лучших игроков своего поколения
  • 01:01
    • Геркус: «Локо» пытается сгладить уход Семина, но их слова кажутся неискренними
    «МЮ» — «Депортиво». Лига чемпионов 2001/2002 Футбол На «дьяволов» с пассивностью и грубостями. О выступлении «Депора» на «Олд Траффорд» в плей-офф ЛЧВ четвертьфинале Лиги чемпионов сезона 2001/2002 «СуперДепор» бился с «Юнайтед» за путевку в полуфинал 30/05/2020 в 20:140
  • 15:14
    • ПСЖ объявил о выкупе контракта Икарди
  • 00:45
    • Официально: Примера возобновится 11 июня севильским дерби
  • 00:33
    • Быстров: Азмун может заиграть в любом клубе, если будет понимание с тренером
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие