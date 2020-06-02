«Калев» Таллин — «Легион». Прогноз (к. 3.40) и ставки на матч Высшей лиги Эстонии 2 июня 2020 года

В пятом туре эстонской Высшей лиги состоится матч между «Калевом» Таллином и «Легионом». Поединок состоится 2 июня. Начало в 19:00 по мск. Прогноз на «Калев» Таллин — «Легион».

«Калев» Таллин

«Калев» прошлый чемпионат завершил на восьмом месте среди десяти участников, опередив всего на один пункт зону переходных матчей.

В 36 поединках столичный коллектив добыл всего шесть победных результатов, столько же игр свел вничью и 24 встречи проиграл, забил 29 мячей, пропустил — 89 голов, что стало вторым худшим результатом лиги.

По итогам четырех туров текущего турнира «трехцветные» заработали четыре пункта, с которыми находятся на шестой позиции в турнирной таблице.

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Еще в марте «Калев» потерпел разгромное фиаско от «Пайде» (1:8) в родных стенах, а после возобновления первенства поделил очки дома с «Нарвой» (1:1) и обыграли в гостях «Таммеку» — 2:0.

В прошлом туре клуб потерпел разгром от «Флоры» на выезде — 0:3.

«Легион»

«Легион» проиграл в первом туре с крупным счетом. Команда уступила чемпиону Эстонии «Флоре» со счетом 1:3.

Неудача подстерегла коллектив и во втором туре, уступив «Левадии» со счетом 0:2. Только после этого была одержана победа над «Нымме Калью» (2:1).

В предыдущем поединке чемпионата клуб снова проиграл — с минимальным счетом его одолел «Таммека» (1:0).

По итогам четырех туров первенства «Легион» занимает восьмое место в тремя очками.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,15, тогда как успех гостей оценивается в 3,10, а ничья — в 3,50.

Рекомендуем ставить на то, что «Калев» Таллин выиграет, и обе команды забьют за 3,40. 0