«Левадия» — «Пайде». Прогноз (к. 3.40) и ставки на матч Высшей лиги Эстонии 31 мая 2020 года

Во третьем туре эстонской Высшей лиги состоится матч между «Левадией» и «Пайде». Поединок состоится 31 мая. Начало в 15:00 по мск. Прогноз на «Левадия» — «Пайде».

«Левадия»

«Левадия» заняла второе место в прошлом сезоне. Команда набрала 78 очков, отстав от лидера на 18 пунктов.

Нынешний сезоне хозяева начали с минимальной победы над «Курессааре» (1:0). Во втором туре команда победила «Легион» (2:0) на выезде.

В третьем матче первенства клуб обыграл «Тулевик» (3:1). Этот результат позволил «столичным» подняться на вершину с отрывом от второй в таблице «Флоры» в два балла.

«Пайде»

«Пайде» в прошлом сезоне входил в группу из трех команд, которые следовали за абсолютным фаворитом и будущим чемпионом «Флорой», борясь за серебро и бронзу.

Тем не менее, коллектив не смог зацепиться за топ-3 и стал четвертым, отстав от «Нымме Калью» на три пункта. В 36 матчах было одержано 23 победы при 5 ничьих и 8 поражениях.

В марте «Пайде» ярко открыл новый сезон, одержав разгромную и унизительную для соперника победу со счетом 8:1. Во втором туре клуб проиграл «Тулевику» (1:2).

В предыдущем матче команда победила дома «Курессааре» (2:0) и занимает третью строчку с шестью очками.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,10, тогда как успех гостей оценивается в 3,00, а ничья — в 3,40.

Рекомендуем ставить на то, что «Левадия» выиграет, и обе команды забьют за 3,40. 0