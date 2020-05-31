«Хайденхайм» — «Эрцгебирге». Прогноз (к. 3.80) и ставки на матч Второй Бундеслиги 31 мая 2020 года

В 29 туре Второй немецкой Бундеслиги «Хайденхайм» будет принимать «Эрцгебирге». Игра пройдет на «Фойт-Арена» 31 мая. Начало встречи — в 14:30 мск. Прогноз на «Хайденхайм» — «Эрцгебирге».

«Хайденхайм»

«Хайденхайм» в этом сезоне борется за выход в первую Бундеслигу. На данный момент команда идет четвертой, уступая второй строке всего лишь три пункта.

В отрезке из четырех матчей перед прошлым туром «красно-белые» чередовали выездные поражения с домашними победными результатами. Только в предыдущем матче клуб сыграл вничью 0:0 с «Санкт-Паули».

Непосредственно перед уходом на карантин они уступили 0:2 «Дармштадту», но одолели 3:1 «Карлсруэ». А после возобновления чемпионата были разгромлены «Бохумом» (0:3) и затем одолели «Вехен Висбаден» — 1:0.

«Эрцгебирге»

«Эрцгебирге» занимает восьмое место с 38 очками и отстает от соперника на семь пунктов.

После перерыва команда провела три поединка. Сначала была победа дома над «Зандхаузеном» со счетом 3:1.

После этого коллектив сыграл на выезде вничью с «Нюрнбергом» (1:1). Только в прошлом туре клуб проиграл дома «Дармштадту» (1:3).

В случае победы коллектив может подняться на шестое место, поскольку имеет столько же очков, сколько у «Гройтер Фюрта» и «Хольштайна».

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,88, тогда как успех гостей оценивается в 3,90, а ничья — в 3,50.

Рекомендуем ставить на то, что «Хайденхайм» выиграет, и обе команды забьют за 3,80. 0