БАТЭ — «Слуцк». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч чемпионата Белоруссии по футболу 16 мая 2020 года

В субботу, 16 мая, БАТЭ на своем поле примет «Слуцк» в рамках девятого тура чемпионата Белоруссии. Встреча, которая пройдет в Борисове, начнется в 19:00 по московскому времени. Прогноз на БАТЭ — «Слуцк».

БАТЭ

БАТЭ возглавляет турнирную таблицу чемпионата Белоруссии, имея на своем счету 16 очков.

«Желто-синие» в этом сезоне одержали победы над «Рухом» (1:0), «Минском» (3:0), «Городеей» (2:0), «Неманом» (3:1) и «Смолевичами» (5:3), разошлись миром с «Торпедо-БелАЗ» (0:0), а также проиграли «Энергетику-БГУ» (1:3) и «Славии» (1:2).

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Также БАТЭ вышел в финал Кубка Белоруссии, по сумме двух встреч переиграв «Славию» (0:1 и 2:0).

«Слуцк»

«Слуцк» расположился на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Белоруссии, набрав 16 очков.

На счету «бело-синих» победы над «Славией» (3:1), «Ислочью» (3:2), «Шахтером» (2:1), «Белшиной» (3:2) и минским «Динамо» (2:1), ничья с «Витебском» (1:1), а также поражения от брестского «Динамо» (0:1) и «Энергетика-БГУ» (1:2).

Из Кубка Белоруссии «Слуцк» вылетел еще на стадии 1/16 финала, потерпев поражение от «Днепра» (1:2).

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа БАТЭ — 1.29, победа «Слуцка» — 8.70, ничья — 5.40.

В последнее время «желто-синие» играют здорово, благодаря чему даже возглавили турнирную таблицу, но три пропущенных мяча от «Смолевичей» все же говорят о том, что у подопечных Кирилла Альшевского хватает проблем в обороне.

«Бело-синие» достойно выступают в этом сезоне, поэтому, как нам кажется, способны дать бой многократному чемпиону. Наш прогноз — «победа "Слуцка" с форой +1,5» за 1.90.

Еще один вариант для ставки — «тотал голов больше 2,5» за 1.60. Ждем от лидеров белорусского чемпионата результативной игры. 0