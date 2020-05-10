«Витебск» — «Шахтер» Солигорск. Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч чемпионата Белоруссии по футболу 10 мая 2020 года

«Витебск»
«Витебск» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Белоруссии, имея на своем счету 10 очков.
«Северяне» набрали очки в матчах с «Городеей» (1:0), «Смолевичами» (1:0), брестским «Динамо» (1:0) и «Слуцком» (1:1).
Также подопечные Сергея Ясинского потерпели поражения от «Немана» (0:2), «Ислочи» (0:2) и «Славии» (2:3).
«Шахтер» Солигорск
Солигорский «Шахтер» расположился на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата Белоруссии с 11 баллами.
«Горняки» обыграли «Городею» (2:0), брестское «Динамо» (2:0) и «Ислочь» (4:0), разошлись миром с «Неманом» (0:0) и «Смолевичами» (0:0), а также проиграли «Жодино» (0:1) и «Слуцку» (1:2).
Кроме того, подопечные Юрия Вернидуба вылетели из Кубка Белоруссии, проиграв в полуфинале по сумме двух встреч брестскому «Динамо» (0:2 и 4:2).
Прогноз и ставки
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Шахтера» — 1.70, победа «Витебска» — 6.00, ничья — 3.70.
Нужно признать, что «горняки» в целом проводят неоднозначный сезон, но в трех последних встречах они одержали три победы, что наводит на мысли об их больших перспективах.
Нам кажется, что «Шахтер» набрал форму и постепенно будет продвигаться вверх по турнирной таблице. Наш прогноз — «победа гостей».
В трех последних матчах «горняки» забили десять голов, поэтому можно также присмотреться к ставке «индивидуальный тотал "Шахтера" больше 1,5» за 2.04. 0