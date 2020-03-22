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    Обыграет ли «Минск» новичка элиты?

    «Белшина» — «Минск». Прогноз (к. 2.35) и ставки на матч чемпионата Белоруссии 22 марта 2020 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз на «Белшина» — «Минск»
    Футболисты «Минска»
    В рамках первого тура высшей лиги чемпионата Белоруссии «Белшина» в Бобруйске 22 марта сыграет с «Минском». Начало встречи запланировано на 16:00 по мск. Прогноз на «Белшина» — «Минск».
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 22 Марта 2020 года
    Белшина
  • Бобруйск
    •  Белшина 16:00 Минск Минск
  • Минск
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.05
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 2.35
  • Ставка!
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    «Белшина»

    «Белшина» после 4-летнего перерыва вернулась в Высшую лигу чемпионата Белоруссии. В прошлом сезоне она выиграла первую лигу, на четыре очка опередив ближайшего преследователя.

    В 28 поединках второго по значимости дивизиона клуб из Бобруйска добыл 21 викторию, пять раз сыграл вничью и проиграл всего две встречи, забил 74 гола, а пропустил только 22.

    В межсезонье «красно-черные» сыграли девять товарищеских матчей, где четыре игры выиграли, дважды сыграли вничью и трижды уступили. При этом все соперники были белорусские команды.

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  • Вчера

    • В последних спаррингах перед началом чемпионата Белоруссии «Белшина» проиграла 1:2 «Витебску», а также одолела 1:0 «Ундердогс» и 3:0 «Химик».

    «Минск»

    «Минск» в прошлом сезоне финишировал на девятом месте в высшей лиге чемпионата Белоруссии, опередив на шесть баллов зону переходных матчей.

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    В 30 встречах первенства «столичные» победили в девяти из них, столько же раз сыграли вничью и 12 встреч проиграли, разница мячей в этих поединках составила 36:44.

    В рамках подготовки к новому сезону минчане сыграли целых 12 спаррингов, выиграв в пяти из них, проиграв четыре раза и три матча закончив мировыми.

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    • Среди этих встреч стоит выделить ничью с датским «Брондбю» (1:1) и с московским «Динамо» (1:1). В своем последнем поединке «Минск» также сыграл вничью — 1:1 с «Неманом».

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    Последний раз эти коллективы играли в прошлом году. И тогда в рамках Кубка страны «Минск» в гостях переиграл «Белшину» со счетом 3:1.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Минска» предлагают — 2.35.

    На викторию «Белшины» дают — , ничья оценена — в 3.10.

    «Белшина», у которой самый дешевый по стоимости состав в чемпионате, вряд ли сможет зацепиться за очки в стартовом поединке сезона. Наш прогноз и ставка: победа «Минска». 0

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    «Белшина» — «Минск». Прогноз (к. 2.35) и ставки на матч чемпионата Белоруссии 22 марта 2020 года. Прогноз на «Белшина» — «Минск». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.35
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