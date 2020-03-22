«Белшина» — «Минск». Прогноз (к. 2.35) и ставки на матч чемпионата Белоруссии 22 марта 2020 года

В рамках первого тура высшей лиги чемпионата Белоруссии «Белшина» в Бобруйске 22 марта сыграет с «Минском». Начало встречи запланировано на 16:00 по мск. Прогноз на «Белшина» — «Минск».

«Белшина»

«Белшина» после 4-летнего перерыва вернулась в Высшую лигу чемпионата Белоруссии. В прошлом сезоне она выиграла первую лигу, на четыре очка опередив ближайшего преследователя.

В 28 поединках второго по значимости дивизиона клуб из Бобруйска добыл 21 викторию, пять раз сыграл вничью и проиграл всего две встречи, забил 74 гола, а пропустил только 22.

В межсезонье «красно-черные» сыграли девять товарищеских матчей, где четыре игры выиграли, дважды сыграли вничью и трижды уступили. При этом все соперники были белорусские команды.

В последних спаррингах перед началом чемпионата Белоруссии «Белшина» проиграла 1:2 «Витебску», а также одолела 1:0 «Ундердогс» и 3:0 «Химик».

«Минск»

«Минск» в прошлом сезоне финишировал на девятом месте в высшей лиге чемпионата Белоруссии, опередив на шесть баллов зону переходных матчей.

В 30 встречах первенства «столичные» победили в девяти из них, столько же раз сыграли вничью и 12 встреч проиграли, разница мячей в этих поединках составила 36:44.

В рамках подготовки к новому сезону минчане сыграли целых 12 спаррингов, выиграв в пяти из них, проиграв четыре раза и три матча закончив мировыми.

Среди этих встреч стоит выделить ничью с датским «Брондбю» (1:1) и с московским «Динамо» (1:1). В своем последнем поединке «Минск» также сыграл вничью — 1:1 с «Неманом».

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Последний раз эти коллективы играли в прошлом году. И тогда в рамках Кубка страны «Минск» в гостях переиграл «Белшину» со счетом 3:1.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Минска» предлагают — 2.35.