«Кристал Пэлас» — «Уотфорд». Прогноз (к. 2.04) и ставки на матч АПЛ 7 марта 2020 года

В рамках 29-го тура чемпионата Англии «Кристал Пэлас» будет принимать «Уотфорд». Матч пройдет 7 марта на «Селхерст Парк». Начало — в 18:00 мск. Прогноз на «Кристал Пэлас» — «Уотфорд».

«Кристал Пэлас»

С конца декабря и по февраль у «Кристал Пэлас» длилась серия из восьми подряд матчей без побед. В рамках этой серии команда Роя Ходжсона потерпела четыре поражения.

Однако в двух последних турах АПЛ «Кристал Пэлас» одержал две победы. Обе были добыты с минимальным счетом 1:0 — сперва над «Ньюкаслом», а затем над «Брайтоном».

В турнирной таблице АПЛ «Кристал Пэлас» занимает 12-е место. У команды в активе 36 очков, 25 голов забито и 32 пропущено.

На своем поле в текущем чемпионате «Кристал Пэлас» выступает с переменным успехом: 5 побед, 4 ничьи и 5 поражений.

«Уотфорд»

«Уотфорд» в предыдущем туре АПЛ сотворил главную сенсацию всего сезона — команда разгромила «Ливерпуль» (3:0), нанеся «красным» первое поражение в чемпионате.

Победа выглядит еще более сенсационной с учетом того, что до матча с «Ливерпулем» «Уотфорд» не мог выиграть в шести матчах подряд.

Так, в двух предыдущих турах АПЛ команда Найджела Пирсона была разгромлена «Манчестер Юнайтед» (0:3) и сыграла вничью с «Брайтоном» (1:1).

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В турнирной таблице УПЛ «Уотфорд» находится на грани зоны вылета — у команды 27 очков и 17-я позиция. При этом столько же очков и у «Борнмута», который идет 18-м. У «Уотфорда» забито 27 голов, а пропущено 43.

В гостях «Уотфорд» выступает не очень: в текущем чемпионате у команды 2 победы, 4 ничьи и 8 поражений.

Прогноз и ставки

На победу «Кристал Пэлас» в этом матче дается коэффициент 2,63, на ничью — 3,26, а на победу «Уотфорда» — 3,03.

В рамках первого круга команды сыграли вничью — 0:0.

Прогноз на матч — «Уотфорд» выиграет один из таймов с коэффициентом 2,04. 0