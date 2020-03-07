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    Сможет ли «Уотфорд» развить успех после главной сенсации сезона?

    «Кристал Пэлас» — «Уотфорд». Прогноз (к. 2.04) и ставки на матч АПЛ 7 марта 2020 года

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    Прогноз на «Кристал Пэлас» — «Уотфорд»
    Трой Дини
    В рамках 29-го тура чемпионата Англии «Кристал Пэлас» будет принимать «Уотфорд». Матч пройдет 7 марта на «Селхерст Парк». Начало — в 18:00 мск. Прогноз на «Кристал Пэлас» — «Уотфорд».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 07 Марта 2020 года
    Кристал Пэлас
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    •  Кристал Пэлас 18:00 Уотфорд Уотфорд
  • Уотфорд
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.55
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 2.90
  • Ставка!
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    «Кристал Пэлас»

    С конца декабря и по февраль у «Кристал Пэлас» длилась серия из восьми подряд матчей без побед. В рамках этой серии команда Роя Ходжсона потерпела четыре поражения.

    Однако в двух последних турах АПЛ «Кристал Пэлас» одержал две победы. Обе были добыты с минимальным счетом 1:0 — сперва над «Ньюкаслом», а затем над «Брайтоном».

    В турнирной таблице АПЛ «Кристал Пэлас» занимает 12-е место. У команды в активе 36 очков, 25 голов забито и 32 пропущено.

    На своем поле в текущем чемпионате «Кристал Пэлас» выступает с переменным успехом: 5 побед, 4 ничьи и 5 поражений.

    «Уотфорд»

    «Уотфорд» в предыдущем туре АПЛ сотворил главную сенсацию всего сезона — команда разгромила «Ливерпуль» (3:0), нанеся «красным» первое поражение в чемпионате.

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    • Победа выглядит еще более сенсационной с учетом того, что до матча с «Ливерпулем» «Уотфорд» не мог выиграть в шести матчах подряд.

    Так, в двух предыдущих турах АПЛ команда Найджела Пирсона была разгромлена «Манчестер Юнайтед» (0:3) и сыграла вничью с «Брайтоном» (1:1).

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    В турнирной таблице УПЛ «Уотфорд» находится на грани зоны вылета — у команды 27 очков и 17-я позиция. При этом столько же очков и у «Борнмута», который идет 18-м. У «Уотфорда» забито 27 голов, а пропущено 43.

    В гостях «Уотфорд» выступает не очень: в текущем чемпионате у команды 2 победы, 4 ничьи и 8 поражений.

    Прогноз и ставки

    На победу «Кристал Пэлас» в этом матче дается коэффициент 2,63, на ничью — 3,26, а на победу «Уотфорда» — 3,03.

    В рамках первого круга команды сыграли вничью — 0:0.

    Прогноз на матч — «Уотфорд» выиграет один из таймов с коэффициентом 2,04. 0

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