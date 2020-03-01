«Кальяри» — «Рома». Прогноз (к. 3.40) и ставки на матч чемпионата Италии 1 марта 2020 года

В первый день весны «Кальяри» на «Сарденья Арена» сыграет с «Ромой» в рамках 26-го тура итальянской Серии А. Стартовый свисток будет дан в 20:00 по мск. Прогноз на «Кальяри» — «Рома».

«Кальяри»

Коллектив из одноименного опустился на 11 место в таблице чемпионата. За 24 матча Серии А команда заработала 32 балла. От еврокубковой зоны ее отделяют семь пунктов.

На данном этапе сезона подопечные Роландо Марана начали часто проигрывать. В 2020 году «Кальяри» ни разу не победил.

В первой встрече января в Турине гости были разгромлены «Ювентусом» (0:4).

11 числа прошлого месяца «островитяне» потерпели поражение от «Милана» (0:2), а через несколько дней красно-синие вылетели из Кубка Италии от «Интера» (1:4).

В следующих трех матчах итальянского первенства «Кальяри» сыграл вничью. Команда Роландо Марана разошлась миром с «Брешией» (2:2), «Интером» (1:1) и «Пармой» (2:2). В последних поединках коллектив уступил «Дженоа» (0:1) и «Наполи» (0:1).

«Рома»

В турнирной таблице чемпионата Италии «Рома» с 42 очками после 25 матчей расположились на пятой позиции, уступая четвертой строке три балла, при этом имея на игру больше.

На данном этапе сезона подопечные Паулу Фонсеки выглядят блекло. В последних восьми матчах в разных турнирах «Рома» всего два раза победила.

22 января римляне вылетели из Кубка Италии, уступив «Ювентусу» (1:3), после чего в Серии А «волки» расписали мировую с «Лацио» (1:1).

В других поединках чемпионата «Рома» проиграла «Сассуоло» (2:4), «Болонье» (2:3) и «Аталанте» (1:2), но победила «Лечче» (4:0). В рамках Лиги Европы коллектив Фонсеки взял верх над «Гентом» по сумме двух матчей (2:1).

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,05, тогда как успех хозяев поля оценивается в 3,50, ничья — в 3,50.

Рекомендуем ставить на то, что «Рома» выиграет, и обе команды забьют за 3,40. 0