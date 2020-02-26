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    С какой интенсивностью пройдет встреча на «Бернабеу»?

    «Реал» — «Манчестер Сити». Прогноз (к. 1.65) и ставки на тоталы в матче 1/8 финала Лиги чемпионов 26 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Реал» — «Манчестер Сити»
    Серхио Рамос
    В 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов «Реал» будет принимать «Манчестер Сити». Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» 26 февраля. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Реал» — «Манчестер Сити».
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 26 Февраля 2020 года
    Реал Мадрид
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    •  Реал Мадрид 23:00 Манчестер Сити Манчестер Сити
  • Манчестер
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    Коэффициенты на матч
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  • 2.65
  • X
  • 3.75
  • 2
  • 2.45
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    «Реал»

    В текущем сезоне Лиги чемпионов в группе с «Реалом» также играли ПСЖ, «Брюгге» и «Галатасарай». В шести поединках на евроарене мадридская команда сумела набрать 11 баллов.

    Отстав от парижан на 5 пунктов, она заняла второе место в таблице квартета A. В ходе группового этапа испанскому гранду удалось забить 14 голов, а пропустил этот клуб 8 мячей.

    Старт в новом розыгрыше Лиги чемпионов оказался для мадридцев провальным. Во Франции коллектив Зинедина Зидана купно влетел «Пари Сен-Жермен» (0:3). А во второй встрече «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» расписал мировую с «Брюгге» (2:2).

    Затем «бланкос» дважды взяли верх над «Галатасараем» (1:0; 6:0), после чего они сыграли вничью с ПСЖ (2:2). В последнем поединке «сливочные» разобрались с «Брюгге» (3:1).

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Внутри страны дела у «Реала» начали идти неважно. Совсем недавно команда Зинедина Зидана попрощалась с Кубком Короля, вылетев дома от «Реала Сосьедад» (3:4), а в последних поединках в рамках испанского первенства частые осечки привели к потере лидерства в турнирной таблице. На данный момент «королевский клуб» идет вторым, уступая «Барсе» два очка.

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    • Оправившись от вылета из Кубка Испании, мадридцы 9 февраля в Памплоне, пропустив первыми, сумели в итоге разгромить «Осасуну» (4:1). 16 числа текущего месяца «бланкос» на «Сантьяго Бернабеу» заработали всего 1 балл в противостоянии «Сельтой», которая в нынешнем сезоне борется за выживание.

    Матч с клубом из Виго завершился со счетом 2:2. А на днях «Реал» в гостях потерпел поражение от «Леванте» (0:1).

    «Манчестер Сити»

    Английская команда из Манчестера уверенно финишировала первой в турнирной таблице Группы C. В квартете с «Аталантой», «Шахтером» и «Динамо» Загреб она заработала 14 очков.

    Ближайшего преследователя этот коллектив сумел опередить на 7 пунктов. В шести поединках группового этапа «небесно-голубым» удалось забить 16 голов, а пропустили они лишь четыре мяча.

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  • 23/02/2020

    • В первом еврокубковом матче текущего сезона «Манчестер Сити» в гостях легко одолел «Шахтер» (3:1), после чего подопечные Пепа Гвардиолы довольно скромно справились с загребским «Динамо» (2:0). Чуть позже английская команда разгромила «Аталанту» (5:1).

    В ответной встрече в Милане соперники разошлись миром (1:1). Ничьей закончилось и противостояние с «Шахтером» (1:1). 11 декабря «горожане» победили «Динамо» Загреб (4:1).

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    На фоне новостей об отстранении от еврокубков и перевода в низшую Лигу «Манчестер Сити» борется за Кубки страны. В АПЛ же коллектив Гвардиолы на данный момент идет вторым с 57 баллами в запасе.

    Совсем недавно «небесно-голубые» прошли «Манчестер Юнайтед» в Кубке Лиги, обыграв коллектив Сульшера по сумме двух встреч — 3:2. В этот период «Сити» успел выбить «Фулхэм» из Кубка Англии (4:0).

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    • А в первой февральской игре в рамках Премьер-лиги «Манчестер Сити» потерял очки в противостоянии с «Тоттенхэмом» (2:0). Через две недели команда Пепа Гвардиолы на «Этихад» спокойно разобралась с «Вест Хэмом» (2:0). В последнем на сегодняшний день поединке этот коллектив минимально обыграл «Лестер» (1:0).

    Прогноз и ставки

    Победа «Реала» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов оценивается в 2,84, на ничью букмекеры дают коэффициент 3,84, а на победу «Манчестер Сити» — 2,42.

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    В этом поединке мадридцам не помогут, находящийся с лета в лазарете, Марко Асенсио, а также Эден Азар, который вновь пропустит два месяца. Среди потерь «горожан» можно выделить Лероя Сане. Участие Стерлинга пока под вопросом.

    Оба клуба в нынешнем сезоне имеют высокую мотивацию в еврокубках, особенно речь идет о команде Гвардиолы, которая рискует на несколько лет распрощаться с Лигой чемпионов. Наш прогноз и ставка на матч — тотал больше 2,5 с коэффициентом 1,65. 0

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